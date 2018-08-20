下游注意安全！全球首創工法 曾文防淤隧道有水試運轉

曾文水庫防淤隧道首度進行有水試運轉。（記者吳俊鋒攝）

2018-08-20 14:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全球首創象鼻鋼管工法的曾文水庫防淤隧道，今年初竣工典禮，由於目前水位標高超過220公尺，水利署南區水資源局下午進行啟用以來第1次的有水試運轉，最多出水量每秒870立方米，籲請下游河岸民眾注意安全。

曾文水庫的蓄水規模全國最大，因淤積嚴重，為延長使用壽命，經濟部推動防淤隧道計畫，今年1月落成、啟用，只是6月中、下旬之前，水情拉警報，難以進行有水測試。

隨著7、8月份的午後雷陣雨不斷，曾文水庫水位持續上升目前蓄水率已逼近73﹪，可以進行防淤隧道的功能測試，今天下午12點半開始放水，由於是隧道首度放水，吸引不少民眾到場觀看。

南水局副局長鄒漢貴表示，水位標高達到220公尺後，就可進行水試運轉的操作，這是內部驗收的程序，瞭解相關設施是否符合契約規範。

鄒漢貴說，閘門將分開啟10﹪、60﹪與100﹪等3種情況進行測試2，會依照水庫的水位高度隨時調整出水量，而下游河岸也都派員在各橋樑上監控，相當謹慎。

鄒漢貴強調，防淤隧道放水將持續至下午5點半左右，期間曾文溪水位會上漲，籲請下游民眾遠離河岸，確保安全。

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