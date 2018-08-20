花蓮部落聚會所興建計畫 第5處華東部落拍板定案

花蓮部落聚會所興建計畫，第5處華東部落今拍板定案，1400萬元工程經費到位，預計一年後完工，將會保留下當地「部落涼亭市集」等現況。（記者王峻祺攝）

2018-08-20 12:26

［記者王峻祺／花蓮報導］行政院去年核定花東地區永續發展基金2億5789萬元，辦理「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，預計興建32處部落祭儀場地，目前已有4處陸續施工，原住民委員會主委夷將．拔路兒今到第5處「華東（大本）部落」，向當地族人宣布1400萬元工程經費正式核定，發包動工將可於一年後落成。

由花東基金核定辦理的「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，中央補助90％、地方自籌10％，針對已完成取得土地與建築執照的部落優先核定辦理，目前新城鄉順安部落、北埔部落（二期）、吉安鄉慶豐部落及秀林鄉民有部落等4處，總計核定4400萬元經費，其中3處預計今年底就能完工。

原民會主委夷將．拔路兒今到剛取得土地完成規劃設計及建造執照的第5處「華東（大本）部落」現勘，並向部落頭目陳天盛等族人，簡報未來聚會所設計意象，正式宣布原民會確定核定補助經費1400萬元。

他說，希望「華東（大本）部落文化聚會所」一年後就能落成，讓部落族人可以日常聚會及辦理歲時傳統祭儀，目前原民會也核定補助花蓮14處部落聚會所的規劃設計，總計1338萬元，協助辦理聚會所興建，期盼未來中央、地方一體，儘速協助部落取得使用地。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村說，花蓮共有207個部落，僅69處有聚會所，今年共送出申請44處、預計興建32處，但受限地方財政拮据，將持續與中央協調用地都市計畫或使用地變更等經費來源，並逐步採滾動式檢討執行，期望能達成一部落一聚會所的願景。

花蓮市公所建設課長徐國城說，位於東興路上大本公園北側的華東部落聚會所預定基地，占地面積約3700多平方公尺，興建計畫將以實踐與環境共生理念，維持「部落涼亭市集」及水池等現況，並與未來的「聚會所」、「文化廣場」三者連結成為新的地景風貌，其中「聚會所」活動面積約300平方公尺，空間可容納250人。