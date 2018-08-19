洩洪水閘門未及時開啟 台中豐原大道八段淹水

豐原區今日傍晚強降雨，豐原大道八段地區一度淹水。（讀者提供）

2018-08-19 21:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕豐原區今日傍晚強降雨，軟埤仔溪洪水溢淹豐原大道八段路面。台中市政府水利局初步調查，主因是雨勢過大超過滯洪池容量，加上管理洩洪水閘門廠商未按SOP及時將閘門開啟排洪，經開啟後已快速排洪，淹水情形已獲控制。

據報導，台中市從下午開始雨勢不斷，有網友就在豐原區豐原大道八段，拍下多張路面淹水照片，並上傳臉書社團「報廢公社」，調侃說「歡迎來到台中市豐原區水鄉澤國」，網友也紛紛留言「改划船吧！」、「看有沒有魚可以抓」。

水利局表示，今天因午後熱對流引發強降雨，豐原軟埤仔溪上游洪水超過軟埤仔溪滯洪池容量，加上管理洩洪水閘門的廠商未按照SOP及時開啟閘門，導致洪水溢淹至週遭豐原大道八段路面，範圍約100公尺左右。

水利局獲報後立即前往現場封閉受影響道路，並督導廠商在兼顧下游排水道排洪量的前提下，依SOP逐步開啟水門，加快洪水消退速度，淹水情況於晚間7時左右已獲得控制，管制路段已開放通行。

水利局表示，後續將與廠商配合相關單位進行道路及側溝清理，成功路597巷地勢低窪有民宅淹水，正加速清理，所幸花博豐原園區工程未受此次淹水影響。水利局長周廷彰晚間已前往探視受災民眾，承諾一定負起責任，全力恢復原貌，環保局也允諾漏夜清理。

至於後續責任，水利局表示將進一步調查後依規辦理，同時也檢討整體應變機制，避免類似情形發生。