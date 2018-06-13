台東寒士過端午 健檢、義剪還送生活用品

3位美髮師在會場為民眾義剪。（記者王秀亭攝）

2018-06-13 13:06

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府社會處與人安基金會台東平安站今天上午聯合舉辦寒士慶端午活動，不僅有義剪、義診，贈送環保充電扇、生活用品，針對中低收入戶，現場照胸部X光驗肺結核，還有300元禮券可領，吸引上百名街友及中低收入戶參加，提前度過愛心滿滿的端午節。

為讓縣內街友感受過節的氣氛，縣府社會處與人安台東站已第四度聯手舉辦端午節活動，人安基金會因應酷熱的夏天，為街友們準備夏日環保充電扇，及裝有內衣褲、帽子、毛巾等生活用品的健康包，社會處加碼提供關山米乖乖、洗衣粉、環保杯等。

近年來台東縣衛生局發現市區有街友、中低收入戶有就醫不便等問題，特地配合寒士端午節活動，在會場外舉辦胸部X光篩檢，今年尚未受檢，當場接受檢查的中低收入戶民眾，還能領取300元超商禮券，一個上午就有80人受檢，其中50人為中低收入戶。

義剪區也剪不停，不少街友把握義剪，趁機打理面容，每年寒是端午活動都沒缺席的麗特美髮美髮師琇文，恰巧今天生日，他說，平時上班少有機會外出義剪，人安給了這個機會，二話不說號召同事來幫忙，這也是30多年來第一次以當義工慶生，感覺很特別。