46票為何能得身分證設計獎？ 聶永真這樣說...

聶永真認為「人氣獎不等於是設計上的第一名」，46票在人氣獎裡當然完全慘輸，但評審機制的加入就是為了確保夠好的設計能被看見。（春風提供）

2018-06-12 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕新版身分證設計票選由設計師魯少綸作品「形｜SHAPE」拿下最大獎「設計獎」，設計師林昊翰的作品「嶼民在地」奪下人氣獎，不過兩者票數相差甚多，許多網友都質疑為何「形｜SHAPE」僅得46票卻能拿下設計獎，對此，設計師聶永真認為「人氣獎不等於是設計上的第一名」，46票在人氣獎裡當然完全慘輸，但評審機制的加入就是為了確保夠好的設計能被看見。

針對票數對比爭議，聶永真稍早在臉書上指出，許多支持者每天投3票堆高了前幾個頁面裡的作品票數，但如此一來較後面頁面的作品很多在連續多頁的票選疲勞下，網友還沒看到他們作品前就被「犧牲」掉了，而評審機制的功用就在於，不讓任何作品被網路投票所犧牲，聶也強調：「所有最後八選一的終選名單裡，除了人氣獎外，沒有任何評審知道他們各自得了幾票。」

談到「形｜SHAPE」僅得到46票，聶永真認為，這46票可能只是作者沒有火力全開號召親友幫忙催票，進而得到的數字。針對網友狂酸「形｜SHAPE」票數低，聶永真則喊話：「你們真的可以非常不爽最終結果非己所願，但請不要冷言冷語地奚落別人的人格與價值、用惡毒的言語蹂躪人家的作品。在票選規則從一開始就已經在網頁中寫清楚的現實情況下，這樣做反而會讓自己變得無可理喻。」

針對「嶼民在地」的部分，聶永真認為非常的好，也喜歡下標字樣的部分，但下標字樣不能在評審的設計評選考量裡，「嶼民在地」跟最終設計獎完全只是些微票數之爭而已，而這個「爭」，純粹比的是版面的設計安排與符號語意。聶永真也提到，「嶼民在地」有個比較可惜的地方是「夜光顯」影以臺北101作為影像主體，其實代表台灣的影像符號可以有其他的語言，並非拘泥於明確主流的台北市或刻板印象裡的觀光識別印象。

最後，聶永真表示自己很心疼得獎者，因為言與霸凌正在發生，聶永真說：「這些創作者帶著很好的初心投放一己之力於本土的環境，一但這些言語累聚成毀掉他們的強酸，蝕剩成最後的懼怕與沮喪，我們就什麼都沒有了民粹是很可怕的東西，不要讓自己成為加害者。」