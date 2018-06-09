「買樂蕉送真蕉」 樂高玩具業者支持蕉農

2018-06-09 12:27

〔記者廖雪茹／新竹報導〕支持蕉農！支持台灣香蕉！新竹縣和高雄市一家樂高玩具業者，今天發起「買樂蕉送真蕉」活動，只要購買一個25元的樂高香蕉玩具，即可「不限數量」，取用屏東現摘的新鮮香蕉，吸引不少民眾踴躍響應。

新竹縣竹北市「宅媽科學玩具趣味館」負責人曾政傑說，台灣有香蕉王國的美名，品質非常好，但他和蔬食主義的高雄鳳山店長目睹蕉農烈日在路邊賣香蕉，十分不捨；考量新鮮香蕉保存不易，當下決定攜手發起「買樂蕉送真蕉」活動，號召大家一起支持辛苦的蕉農，分享當季好吃又便宜的本地香蕉。

支持蕉農活動今天上午開跑，一串串黃澄澄的肥美香蕉，十分吸睛。民眾買了樂高香蕉玩具，再挑選份量適合的香蕉，買樂高玩具又能享用香蕉，讓親子好開心。

曾政傑表示，今年香蕉產量過剩，兩店向屏東蕉農訂購2000斤香蕉，第一批各200斤今天開始分送。其中，竹北店預定下週將有第二批200斤香蕉到店，送完為止；鳳山店因就近支援，準備持續活動到蕉價回穩，歡迎大家共襄盛舉。

現年40歲的曾政傑，原是年薪破百萬年的科技公司主管，因高壓的工作環境，讓他沒有太多時間陪伴家人，決定自行創業，投入他深感興趣的科學玩具，以期兼顧事業與家庭。

「希望弱勢家庭的孩子，也能一起玩樂高！」，為了盡一己力量回饋社會，曾政傑與妻子結合「樂高爸爸」將樂高玩具送給偏鄉學童，也參與樂高補牆修復市容行動，去年8月也送了40公斤樂高玩具到偏鄉，花蓮大地震時也捐出一日7%營業額。

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