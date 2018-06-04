上任第4年兌現政見！彰縣編8億 重陽禮金最高9千

彰化縣議會今天三讀通過彰化縣政府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，綠營議員舉牌慶賀。（記者張聰秋攝）

2018-06-04 17:14

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年重陽節，彰化縣的老人家，可望收到厚厚一疊的大紅包喔！彰化縣議會今天三讀通過彰化縣政府提出九九重陽敬老禮金369政策預算，滿65歲到79歲長者每人3000元禮金、80歲到89歲每人6000元、90歲以上每人9000元，這項大手筆敬老禮金不排富，年齡到就有。

去年，彰化縣政府發放敬老禮金，以65歲為基準，滿65歲以上每人2000元，今年的禮金，年紀越長禮金越大包，從3000元到9000元不等，一口氣漲了1.5倍到4.5倍，金額會讓人「笑嗨嗨」！

重陽敬老禮金369，是魏明谷2014年競選政見，2015年其上任首年和2016年第2年、2017年第3年，受限縣庫財源，只能發給滿65歲以上長者每人2000元，今年2018年第4年，縣府擬由2000元提高到3000元，擬每人加碼1000元，拜中央給予統籌分配稅款增加，社會處順水推舟於這次議會定期會再追加預算，一口氣兌現魏明谷369競選政見，隨年齡增長提高敬老禮金，堪稱全國最大手筆。

縣府社會處長黃淑娟表示，今年重陽敬老禮金總預算8億1223萬5000元，預計將會有20萬4344位長者受惠，社會處編列預算5億9458萬8000元，再追加2億1764萬7000元，縣長魏明谷感謝議會相挺，在上任第4年兌現競選政見。