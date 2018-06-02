溫馨端午家扶情 包粽祈福祝「包中」

2018-06-02 15:50

〔記者湯世名／彰化報導〕端午節將屆，今天有來自彰化家扶中心的42名親子受邀體驗包粽DIY，有來自越南與柬埔寨的新住民、隔代教養的祖孫、母子等，一起體驗端午節包粽子樂趣，並藉由包粽祈求家扶兒能在最近報名參加的各項考試順利「包中」。

為讓弱勢家庭能有端午節應景的粽子，今天彰化市家樂福會場有薩克斯風的吹奏台灣名曲「燒肉粽」，家樂福也特別準備有500多顆肉粽量的糯米、香菇、花生、內餡豬肉及粽葉，讓家扶親子合作體驗端午節包粽子的樂趣，尤其是來自於異國越南與柬埔寨的新住民家庭，更能學到包粽子的技巧，大家一起合力為家扶孩子祈福包粽，祝福每位家扶考生能夠順利金榜題名「包中」。這些DIY包好的粽子，也讓家扶兒帶回家享用。

此外，現場也加碼提供600顆粽子進行義賣搶購，吸引大批民眾修費贊助，義賣所得共2萬多元，全數捐給彰化家扶助弱勢。

就讀平和國小的單親家庭家扶兒林軍翰與新住民柬埔寨國籍的母親也都來參加這次活動，讓大家驚喜的是，林軍翰日前才從美國參加曲棍球錦標賽回來，平和國小曲棍球隊還獲得「2018年美國加州盃曲棍球分齡錦標賽」冠軍，讓現場其他家扶親子與來賓振奮，不只為國爭光，也是家扶之光，更是其他弱勢家扶兒學習努力上進的榜樣。