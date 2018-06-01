接任國家歌劇院藝術總監 邱瑗：要讓全世界看到台中

2018-06-01 18:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國家歌劇院今天（1日）舉行藝術總監交接典禮，由國家表演藝術中心董事長朱宗慶監交，藝術總監王文儀4年期滿卸任，由擔任國家交響樂團執行長12年的邱瑗接任，她期許，未來要讓全世界看到台中。

交接典禮隆重溫馨，文化部代表、立委、文化局長及藝文界人士等超過百餘人觀禮見證，朱宗慶贈筆感謝王文儀對歌劇院的畫龍點睛，致辭感謝王文儀篳路藍縷，成功開創歌劇院，並翻轉中台灣打造成為城市新亮點；他同時稱讚邱瑗是台灣少有跨音樂、戲劇人才，有豐富的國際、藝企合作，及藝術推廣、人才培育的實戰經驗。

邱瑗則說，未來要讓全世界看到台中，打造歌劇院成為世界交流的平台，培育表藝人才，節目推出會平衡國內外藝術表演的經典與創新，但目前會先延續既有規劃的節目，讓其更精緻去執行並發揮影響力，她在劇場著墨甚深，但她強調「未來不會只做歌劇，請大家放心！」

對於歌劇院從2016年9月開幕後曾傳建築漏、大劇院被直銷商包場等事件，邱瑗說，出現問題不是壞事，幫助劇院做得更完備，而且未來與企業合作有其必要，但要以劇場、藝文為主。

歌劇院迄今入館人數超過409萬人次、18萬名民眾觀賞免費演出，33萬名民眾購票入場，揮別開幕前各界擔憂成為蚊子館的預測，王文儀在會中感性一一向文化部、藝術家、藝術支持者、志工、歌劇院團隊道及家人道感謝，最後也說，邱瑗精明能幹，歌劇院只會更好。

邱瑗為表演藝術資深製作人，跨越音樂、戲劇，曾於國家兩廳院以及綠光劇團服務，曾任台灣國際讀劇節策展人等，擔任國家交響樂團執行長12年，透過加強NSO品牌名稱與凸顯樂團特色，為國家交響樂團塑造品牌形象，並以台灣愛樂之名，在國內外打出響亮名號。