婆婆媽媽不再歪腰！彰化父子打造出「包粽神器」

彰化縣福興鄉橋頭村長夫人陳碧，覺得包粽平台非常好用。（記者劉曉欣攝）

2018-05-31 16:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕這真是包粽神器！彰化縣福興鄉橋頭村長夫人陳碧，包得一手美味粽子，因為受傷休養了2年，今年重新開賣肉粽，丈夫吳媽權與兒子吳頌斌特別設計了「包粽工作平台」，桌面與腰身齊平，可以坐高腳椅或是站著包粽子，再也不必坐在矮凳包粽子，包到都「歪腰」了！

「這樣舒服多了！」陳碧說，她已經開賣肉粽多年了，以前比較年輕，就是拿張矮凳放在地板上，然後拿根竹竿架著，就開始包粽子了，但隨著年歲已大，包粽子包個1、2個小時要起身時，根本就是腰酸背痛，腰都快要挺不直了，現在的工作平台，桌面跟腰身齊高，包粽子要放入餡料，再也不必彎腰了！

吳媽權說，老婆擁有包粽子的好手藝，連續兩年因為休養沒賣，許多老顧客都很懷念，為了今年要重出江湖，兒子吳頌斌設計工作平台，花了3萬元請人特別打造，累了的話，還可以坐在高腳椅上包粽子。

吳媽權說，今年肉粽成本看漲，因為毛豬批發價格已來到每百公斤7000多元，尤其是台灣香菇，從每公斤900元，來到1300、1400元：因此，只好忍痛漲價，從每顆45元，漲到每顆50元，反應食材漲價。

相關影音