古畫駿馬化身動漫 故宮展品明起台東美術館展出

故宮典藏的古畫百駿圖變成動漫，在台東美術館展出。（記者黃明堂攝）

2018-05-29 18:44

［記者黃明堂／台東報導］故宮典藏古畫裡的駿馬躍出畫紙奔跑在草原上！明天起到台東美術館，就可欣賞到古畫變動漫。

由國立故宮博物院與台電跨界合作，長16公尺、高約3公尺的「古畫動漫-百駿圖」，明天起在台東美術館展出，還有多件最新VR及AR數位互動的國寶作品、複製書畫、動畫影片。

今天傍晚開展典禮上，故宮博物院說，因為有電，故宮文物才能以數位科技的方式重新詮釋，並且到各地展覽。這次在台東以現代科技呈現6件故宮文物，帶領大家認識故宮文物裡的山水與海洋世界，一起環球探險，寰宇搜奇。

文化處指出，此展有多項可親身體驗及觸控方式的大型數位互動裝置，例如「古畫動漫-百駿圖」，利用6部高階投影機，以融接的技術讓百匹駿馬栩栩如生的躍動在16公尺長的草原上；「海錯奇珍」更是首次在國內展出，連故宮本院都尚未展出過的作品，參觀者可以不同的視角，觀賞海洋中各個奇珍生物，如同在大海中尋寶般刺激。

其他還有「鵲華秋色」VR裝置、「南懷仁的坤輿世界」AR裝置、「顏色之樹」及「非看不可」等互動裝置，隨著動態影音變化，國寶作品也會與參觀者互動。

展覽還包括清宮畫師郎世寧筆下動物化身「國寶神獸闖天關」4K高畫質3D動畫冒險故事，現場也有主題區供合照留念。

展期自5月30日起至7月29日，免費參觀，展覽活動提供團體導覽解說服務，並備有低、中、高年級學生學習單，週末更安排親子DIY教育活動。團體預約專線：089-330252或089-330262邱小姐。