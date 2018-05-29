天氣爆熱李子同時成熟 果農來不及採

天氣爆熱，今年的李子長得又多又大。（記者詹士弘攝）

2018-05-29 15:38

〔記者詹士弘／雲林報導〕5月天氣爆熱又不降雨，農產品成熟得快，原本產季到6月底的李子一起成熟，採收期從原本一個月縮減到20天，果農來不及採收，李子掉滿地；林內鄉長張維崢呼籲民眾前往果園採果消費，幫幫果農。

原本應該長在山坡地的李子，在林內鄉九芎村卻有人種在平地上，目前正值產季，蔡媽媽果園園主廖珠卿表示，平地沒雲霧種李子較困難，但她用有機肥及有益菌施肥，搭配清水溪流下來的山泉水，所生產的李子不酸澀，又脆又甜，吃過的民眾都說讚。

今年氣候乾燥高溫，有利果樹生長，卻也讓廖珠卿既喜又憂，她表示，因沒有下雨，結果率高，果實又大，產量增加約3分之1；但高溫讓李子提早並同時成熟，產季原本約一個月，現在縮短剩20天，她早上5點多就起來採果，一直採到太陽下山還是採不完，成熟的果子掉落一地。

廖珠卿園中儘可能不用農藥，以鋤頭除草，讓園區生態平衡，用心管理經營，也得到香甜的回饋，讓民眾可以安心採果，她表示，想享受下園採果樂趣，大概還有一個禮拜時間，如果要買鮮果，大概還有15天，歡迎民眾一起到園中採果。

張維崢表示，蔡媽媽李子園已經營運12年，面積約4分，果子美味遠近馳名，今年因天氣爆熱，李子成熟太快，讓蔡媽媽來不及採收，盼舊雨新知一起來光顧，別讓美味的李子掉滿地，採果專線：0919-802512。