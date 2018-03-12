自由車環台公路賽 13日新竹縣路線管制人車通行

2018-03-12 15:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2018國際自由車環台公路大賽，第3站13日自新竹縣出發，縣府警察局表示，路線行經縣道120、117、118及台3線等路段，競賽全程將嚴格管制人、車通行，請用路人及沿線住戶多加配合。

警察局表示，中華民國自由車協會主辦2018國際自由車環台公路大賽，為國際自由車總會（UCI）評核為2.1級的頂級賽事，參賽車手都是各國國家代表隊及職業車隊；其中，第3站將由新竹縣出發，途經苗栗縣，抵達台中市石岡旅客中心終點，全程156.30公里，其中57.34公里在竹縣轄區。

警察局說，為保障選手安全及賽事順利，13日上午8點到11點，將執行相關交通疏導管制，視交通狀況彈性調整。

（一）竹120、117縣道：將進行單向車道封閉，請駕駛人行駛調撥車道。其中，竹北市光明六路東二段（自東興路口起至自強北路口），東往西單向封閉；竹北市自強北路（自光明六路東二段路口起至文山路口），南往北單向封閉。

（二）竹118縣道：自文華路口起至明德路口，設有中央分隔島路段，西往東方向封閉：中央未設置分隔島路段，全線分段管制。

（三）台3線：自57K處起至90.5K，設有中央分隔島路段，北往南方向封閉：未設置中央分隔島路段，全線分段管制。

（四）竹43縣道：自11K起至竹81縣道口，道路全線封閉。

（五）竹81縣道：自0K起至1K處，道路全線封閉。

警察局表示，實施分段管制路段，請駕駛人遵循指揮人員指示，行經車輛一律停靠路側，待競賽車隊通過後，方可行駛。