完美逆襲！奈良鹿叼走護照狂奔 中國人悲喊「護照！護照！」追捕慘摔

有奈良鹿叼走中國遊客護照跑掉，讓中國人氣急敗壞追鹿，還慘摔。（圖擷自X）

2024/08/02 16:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良公園以親人的鹿群聞名，近期接連傳出中國遊客對奈良公園內惡意行為，包含拿沾鹿屎的仙貝給鹿吃，甚至踹打鹿群，近日網傳中國遊客吃鱉影片，有奈良鹿叼走中國遊客護照跑掉，讓中國人氣急敗壞追鹿，還慘摔。

綜合媒體報導，最近網路瘋傳一段奈良鹿把中國遊客護照叼走的影片，只見畫面中一頭鹿叼起在草坪上的護照，中國女子悲喊「護照！護照！」，隨即數名男子上前追鹿，過程中還有人不慎滑倒。

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好不容易從鹿口中取回護照，苦主表示，護照狀態不太好，要「打電話問問大使館怎麼處理」。

針對這起奈良鹿叼走中國護照的事件，部分網友拍手叫好，「小鹿啊，那東西髒！趕緊丟到垃圾桶」、「鹿鹿扳回一分」、「果然是神獸」、「中國人又餵小鹿大便啦」。

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