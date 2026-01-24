霍諾德凌晨發限動！101內部視角驚險畫面曝

霍諾德也在他的IG轉發一則限時動態，是由美國知名鐵人三項運動員里爾（Rich Roll）所PO出，透過里爾的動態也可看到霍諾德接受他訪問的片段，以及其他霍諾德攀登的畫面，其中一段畫面更是從高處向下俯瞰，霍諾德正在往上攀爬，與遠處的地面對照，看上去十分驚險。（圖擷自IG）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德明日將挑戰攀登台北101，他昨日練習攀登的過程，也被恰好在101內的民眾目擊，霍諾德今晨約3點多也在IG轉發一則影片，分享他23日練習時被人從101內拍下的驚險攀登畫面。

霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，預計上午9點開始，不過台北一早便下雨，目前尚未決定取消活動，但打開Netflix的直播時間已變成「週日」（25日）。

從事攀岩30年的美國好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登高約508公尺的台北101，他將在無裝備的狀況下進行攀爬，備受外界矚目。昨日他也現身練習，不少民眾目擊他一路向上攀的畫面，有民眾更透過手機放大15倍的畫面見證霍諾德攀上101樓頂的畫面，讓網友直呼好扯、太強了。

今日凌晨約3點多霍諾德也在他的IG轉發一則限時動態，是由美國知名鐵人三項運動員里爾（Rich Roll）所PO出，在霍諾德轉發的影片中可看到一群民眾從101內部看到霍諾德正不斷向上攀爬，身手矯健的他不斷向上移動，真的有如真人版蜘蛛人。里爾也在動態中寫下「A little Taipei bits.Btw--cooking up something exciting w／ this legend soon stay tuned（一點點台北的幕後花絮啦——我們正在跟這位傳奇人物『搞』一個超猛的東西，敬請期待！）」、「Dress rehearsal popping（彩排超炸的）」。

透過里爾的動態也可看到霍諾德接受他訪問的片段，以及其他霍諾德攀登的畫面，其中一段畫面更是從高處向下俯瞰，霍諾德正在往上攀爬，與遠處的地面對照，看上去十分驚險。

霍諾德挑戰攀登台北101，不僅全台關注，也將透過Netflix進行全球直播，《赤手獨攀台北101：直播》2小時特別節目將在Netflix播出，預計攀爬地點為「信義路與松智路交叉口的邊角」，目前101東南向人行道已拉起管制區域，民眾若到現場記得注意安全，遵守秩序。

