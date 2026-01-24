想蹭霍諾德流量卻翻車？運動品牌發文稱：太離譜了攀岩須用繩索

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登台北101，引發各界關注，有知名運動用品品牌疑似想蹭話題，但小編的文案卻稱「太離譜了！攀岩必須使用繩索確保！」引發大批網友反彈。（圖擷自threads）

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）來台挑戰攀登台北101，引發各界關注，有知名運動用品品牌疑似想蹭話題，但小編的文案卻稱「太離譜了！攀岩必須使用繩索確保！」引發大批網友反彈，紛紛留言狂酸「沒本事就別蹭，爛文案」、「這個不行欸！蹭的很爛，建議刪文」。

攀岩用品品牌Petzl在threads發文稱，「身為專業攀岩器材品牌，我們堅決反對不用安全器材的危險攀登」，在發文的同一時間，小編還在留言處同時貼出4點註記，包括「本文所指普通人類，超越人類極限的存在不在此限」、「本文說明之攀岩指的是高度較高的上攀，和高度較低不用繩索的抱石有所不同」、「本文僅就基礎知識進行介紹，推薦有興趣者前往攀岩館接受完整訓練」、「作為攀岩安全器材品牌，雖然蹭不了大神，但董事長穿的就是我們家的裝備喔（無業配關係）。

其他網友也批評「很想被罵的文案」、「沒本事就別蹭，爛文案」、「普通人必須用繩索，我可以接受，但這次不是普通人」、「普通人是會去爬101嗎？你這個圖是在暗指Alex Honnold嗎？」、「這年頭反串要用到4個註解，然後還是會被罵」、「Alex即將挑戰Taipei 101，你們卻在這麼關鍵時間點發這種文案是何意？真的非常令我反感」、「這麼好蹭的流量被自己搞砸了」、「真的是出來被罵的，自以為專業的品牌，但發了搞不清楚狀況的文」。

