《愛的迫降》真人版男主角58歲驟逝 台籍妻子悲痛悼念

《愛的迫降》真人版男主李昌壽，因心臟病發離世。（圖擷自namu.wiki網站）

知名韓劇《愛的迫降》，講述由孫藝真飾演的南韓財閥繼承人尹世理，與玄彬所飾演的北韓軍官李正赫相愛的過程，而脫北柔道運動員李昌壽與台灣妻子的故事，被視為《愛的迫降》真人版，不過李昌壽20日傳出因心臟病發離世，享年58歲。

據了解，李昌壽出生於1967年，曾獲得1989年世界柔道錦標賽銅牌，1990年中國北京亞運會舉辦前，他在肋骨受傷的情況下被上層強迫參賽，指稱這是黨的命令。

請繼續往下閱讀...

負傷上陣的李昌壽一路殺進決賽，和南韓選手鄭勳展開對決，由於鄭勳拿到金牌就可免役，因此對於勝利相當渴望，就算手臂被李昌壽扭到骨折仍不放棄，最終浴血奪冠。

拿到亞運銀牌的李昌壽，被震怒的北韓當局抓去煤礦挖煤，還遭受了思想鬥爭並被迫在隊友面前自我批判，成為北韓運動員輸掉比賽後就要挖礦的真實故事來源。

李昌壽事後曾感嘆自己忠於國家且奮苦訓練，孰料僅僅是輸掉1場比賽就被送到礦場，而且他連續8年位居世界第1，結果卻被遠遠不如他的人狠狠羞辱，李昌壽自此對北韓體制感到無比厭惡。

1991年，李昌壽從礦區被派往西班牙世界柔道錦標賽參賽，但在首輪就意外落敗，為了避免自己再度遭受迫害，李昌壽於賽事結束隨隊搭火車返程時，趁機在西柏林跳車逃亡，並前往南韓駐西德大使館求助。

李昌壽脫北後在南韓首爾定居，過了3個月就和台灣柔道選手陳鈴真喜結連理，他在首爾開設柔道館並以教練的身分活躍於柔道界，並和鄭勳成為了好友，李昌壽曾向鄭勳笑稱都是對方害他要去挖煤，不過自己叛逃到南韓後過得很幸福。

李昌壽和陳鈴真育有3個兒子，也都成為了柔道運動員。不過，陳鈴真23日晚間在臉書發文悼念丈夫，韓國柔道協會透露他是因為心臟病去世。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法