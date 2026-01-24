法國高鐵「最優」車廂禁兒童搭乘 引發各界批評仍堅持

法國高鐵（TGV）推出「最優」車廂，禁止未滿12歲兒童搭乘。TGV列車示意圖。（法新社）

法國高速鐵路（TGV）從1月8日起推出「最優（Optimum）」車廂，禁止未滿12歲兒童搭乘，在社會上引發各種批評，不過TGV仍堅持這項規定，並強調之前「商務優先（Business Première）」車廂禁兒童已行之多年。

據《CNN》報導，TGV頭等艙從法國巴黎到里昂的票價為132歐元（約新台幣4900元），「最優」頭等艙則是180歐元（約新台幣6680元），當中包含管家和餐飲服務。

請繼續往下閱讀...

不過，在「最優」車廂禁小孩的消息傳出後，法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）發文批評，直指營運商法國國家鐵路公司（SNCF）不該屈服於「#NoKids」的壓力，亦即近年來在社群平台上不斷有人希望建立「無兒童空間」。

法國兒童權益運動家德絲克萊博（Stéphanie d’Esclaibes），斥責SNCF此舉是在歧視兒童，她能理解有些人搭乘TGV時需要安靜的環境，但這不應以犧牲小孩權益為代價。

對此，SNCF發言人表示，「最優」車廂和先前的「商務優先」一樣，都是對12歲以上乘客開放，僅佔週一至週五列車可用座位的8％而已，其餘92％的座位並無年齡限制，週末則不會有「最優」車廂的服務，列車100％座位開放給全年齡搭乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法