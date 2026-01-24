為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    法國高鐵「最優」車廂禁兒童搭乘 引發各界批評仍堅持

    2026/01/24 10:33 即時新聞／綜合報導
    法國高鐵（TGV）推出「最優」車廂，禁止未滿12歲兒童搭乘。TGV列車示意圖。（法新社）

    法國高鐵（TGV）推出「最優」車廂，禁止未滿12歲兒童搭乘。TGV列車示意圖。（法新社）

    法國高速鐵路（TGV）從1月8日起推出「最優（Optimum）」車廂，禁止未滿12歲兒童搭乘，在社會上引發各種批評，不過TGV仍堅持這項規定，並強調之前「商務優先（Business Première）」車廂禁兒童已行之多年。

    《CNN》報導，TGV頭等艙從法國巴黎到里昂的票價為132歐元（約新台幣4900元），「最優」頭等艙則是180歐元（約新台幣6680元），當中包含管家和餐飲服務。

    不過，在「最優」車廂禁小孩的消息傳出後，法國兒童事務高級專員哈瑞（Sarah El Hairy）發文批評，直指營運商法國國家鐵路公司（SNCF）不該屈服於「#NoKids」的壓力，亦即近年來在社群平台上不斷有人希望建立「無兒童空間」。

    法國兒童權益運動家德絲克萊博（Stéphanie d’Esclaibes），斥責SNCF此舉是在歧視兒童，她能理解有些人搭乘TGV時需要安靜的環境，但這不應以犧牲小孩權益為代價。

    對此，SNCF發言人表示，「最優」車廂和先前的「商務優先」一樣，都是對12歲以上乘客開放，僅佔週一至週五列車可用座位的8％而已，其餘92％的座位並無年齡限制，週末則不會有「最優」車廂的服務，列車100％座位開放給全年齡搭乘。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播