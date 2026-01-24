78歲黎智英患糖尿病常被罩黑布 女兒黎采曝「十分擔憂」

黎智英的女兒黎采表示，十分擔憂父親健康狀況。（美聯社資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭港府指控違反國安法，法院將擇期宣判刑期。黎智英的女兒黎采告訴中央社，十分擔憂父親健康狀況。維權組織呼籲，英國首相訪中時，應以釋放黎智英作為經貿談判前提。

黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，近日完成被告求情陳辭程序，待法院擇期宣判。根據港區國安法，相關罪行最重可處無期徒刑。

據黎采及黎智英之子黎崇恩歷來陳述，高齡78歲的黎智英患有糖尿病，長期被關在狹窄單人牢房、缺乏陽光和新鮮空氣，其他人被禁止與他交談，而在監獄內「被移動」時，黎智英往往頭部被罩上黑布，這讓他無法看見任何人，同時其他人也無法窺探他。

此外，隨著健康狀況在獄中持續惡化，黎智英開始出現指甲脫落、牙齒腐爛等情形，心臟也出了問題，有時背部和腰部的劇痛讓他無法站立，甚至下不了床。

黎采近日透過電子郵件接受中央社採訪表示，在香港，男性平均預期壽命在2024年是83歲，在2023年是82歲。無論是參考哪一年的數字，黎智英的年紀都已接近香港男性平均預期壽命，同時他還有許多健康問題，其中最令人擔心的是糖尿病。

黎采說，父親的年紀和健康狀況是她現在最擔心的事。多項國際研究顯示，單獨囚禁易對個人健康造成不良影響，甚至導致死亡，而黎智英的監禁環境又特別惡劣。

除了已「接觸不到自然光和新鮮空氣」，黎采指出，一到夏季，牢房「極度燠熱」，更加令人不適。

此外，黎智英不僅完全被剝奪社交行為，且一年只被允許讓家人探視24小時。這個24小時是一年內加總累計、沒有通融空間的極限，家人每次探視也須事先獲獄方准許。

黎智英具英國籍，但港府和北京至今未曾允許英方對黎智英行使領事探視權，並堅稱黎智英是中國公民，管轄權屬於中國。黎采強調，香港和北京當局說法錯誤，黎智英「僅僅是英國公民」。

黎智英的國籍曾在英國國會成為質詢議題。自2020年黎智英入獄以來，英國政府官員曾一再稱黎智英為「具雙重國籍的英國公民」，也就是黎智英同時具中國籍。英方官員據此表示，由於中國法律不承認雙重國籍，中方因此一再拒絕英方對黎智英行使領事探視權。根據1984年簽署、與香港有關的「中英聯合聲明」，香港的外交領事事務屬北京職權。

英國官方未能凸顯並強力主張黎智英的英國公民身分，曾引發部分英國國會議員批評。議員們強調，官員的「雙重國籍」說法是落入中方圈套、規避政府對公民的責任。議員們也不滿政府遲未就中方蠻橫違反理應保障港人權利和自由的「中英聯合聲明」，對香港和北京當局官員實施制裁。

自2023年起，英國政府在官方聲明和公開文件開始常態性地明確指稱黎智英為「英國公民」。

中央社詢問黎采，在為父親奔波、遭遇一關又一關挑戰時，是什麼支撐她堅定走下去。

黎采表示，「我們是天主教家庭」，「我們的信仰和上帝的恩典助我們度過所有挑戰」。她說，「我們對此無比感恩」。

黎采進一步表示，黎家一家人的「力量」不是來自他們自己。有些人問她是否感到「無力」，但黎采認為，身為天主教徒，追求的不是「力量」，而是「救贖」（salvation）。

黎采說，黎家一家人就是秉持這樣的信念，應對一切或大或小的事物。

英國政府多次表示，與香港和北京當局接觸往來時，要求釋放黎智英是英方優先事項之一。英國官方並已定調，黎智英遭受的是政治迫害。

各界多預期，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將在本月底訪問中國。一旦成行，這將是繼2018年時任首相梅伊（Theresa May）之後，暌違約8年再度有英國現任首相訪中。

總部位於英國的非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）資深研究與政策顧問湯柏森 （Thomas Benson）告訴中央社，施凱爾應當明確表達，釋放黎智英將為英中貿易和投資談判「清除障礙」，且英方甚至不排除進一步就「解凍」近日在柬埔寨落網的跨國犯罪集團首腦陳志去年在英國遭凍結的約1億3000萬英鎊（約新台幣56億元）資產，與中方展開協商。

湯柏森強調，施凱爾應當在與中方會談初始，即提出釋放黎智英的主張，而不是在整個行程最後一場會談快要結束時，才含糊其辭帶過。

湯柏森指出，其他國家也曾透過談判，爭取本國公民從中國監獄脫身。「黎智英案」走到如今這個地步，釋放黎智英不過是最低限度的正義之舉，絕不會是中方的重大讓步。

