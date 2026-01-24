西部轉晴北東迎風面有雨 下週二又有東北季風南下

雖然強冷空氣減弱中，但受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，今、明兩天西半部轉晴朗穩定，但迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫陣雨。（資料照）

氣象專家指出，雖然強冷空氣減弱中，但受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，今、明兩天西半部轉晴朗穩定，但迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫陣雨，預估下週二又有東北季風南下，強度有機會達到大陸冷氣團的等級，評估影響時間為2至3天。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨西部地區最低溫在12至14度之間，宜花東地區則在13至15度之間，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

「林老師氣象站」說明，今日白天溫度將比昨天還要再更高一些，桃園以北、基隆及東半部雲量偏多，高溫可以回升至18至22度，新竹以南可以曬到陽光，高溫則在23至27度之間，感受溫暖舒適。至於降雨部分，由於環境轉為偏東風，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園以南的平地則是多雲到晴的天氣。

「林老師氣象站」提到，預計下一波冷空氣會是在下週二抵達台灣附近，評估下週三至四清晨，強度還是有機會達到大陸冷氣團的等級；不過，這波冷空氣影響的時間較短，評估為2至3天。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨大台北東側、東半部有降水回波帶來局部降雨，強冷空氣減弱中，雲層亦遮蔽「輻射冷卻」，清晨氣溫明顯回升。今晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮12.1度，金門縣金沙鎮則是9.4度。

吳德榮表示，今、明兩天西半部轉晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚偏冷，日夜溫差皆大，應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部13至22度、中部14至26度、南部13至28度、東部13至26度。

吳德榮提到，下週一各地晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚涼，下週二上午東北季風逐漸南下，北、東雲量漸增、傍晚轉雨，氣溫漸降；下週三北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北台轉涼；下週四、五西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。下週六至下下週一另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。總之，未來10天無強冷空氣帶來寒冷天氣。

