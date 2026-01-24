與殉職勇消詹能傑同進火場救人 義消盧彥宏肺部不適接受高壓氧治療

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（右）衝火場捨身救人殉職。當晚跟詹一起衝入火場救援的義消盧彥宏傳出身體不適就醫，送醫救治中。（記者林嘉東翻攝）

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，衝火場捨身救人殉職。當晚跟詹一起衝入火場救援的義消盧彥宏傳出身體不適就醫。基隆市消防局今指出，盧今天凌晨2時許突感呼吸不適，在義消同仁陪同下就醫，初步檢查血液中一氧化碳濃度高，正接受高壓氧治療中。

基隆市消防局技正黃欽賢表示，盧彥宏今天凌晨2時許突感胸悶、呼吸不適，在義消同仁陪同下，自行開車前往三軍醫院基隆分院就醫。經醫師初步檢查，盧員血液中一氧化碳濃度明顯偏高，且口咽部有輕微碳微粒沉積，顯示在火場搜救期間吸入大量有害物質。

請繼續往下閱讀...

黃欽賢表示，盧彥宏目前身體狀況尚可，正依照醫囑接受高壓氧治療，以加速體內一氧化碳排出並保護神經系統。消防局長游家懿也特別致意，感謝義消同仁與警消生死與共的熱血精神。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜發生奪命惡火，釀成2死4傷慘劇。上月剛過40歲生日的基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑，為救受困的34歲羅姓女子，3度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女帶上，自己卻缺氧昏厥不幸殉職。

一同深入火場最深處的盧彥宏曾哽咽說：「當時火場能見度低只有約30公分，詹小發現羅女後，突然大喊：「面罩」、「面罩」。他摸不到揹在身上的「共生面罩」後，手碰觸到詹小的臉，發現詹沒戴面罩，他拿下自己面罩給詹小，詹吸沒2口就昏倒，他發現自己氣瓶的氧氣量不夠，趕緊跑出火場向外求援。」

基隆市消防局義消盧彥宏（左）今天凌晨2時許身體不適就醫，他在義消同仁陪同下就醫，接受高壓氧治療中。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法