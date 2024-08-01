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讓小孩練職業運動，好不好？網掀議論：風氣不足

有網友好奇發問，「有小孩的話，願意讓小孩去練職業運動嗎？」示意圖。（資料照）

有網友好奇發問，「有小孩的話，願意讓小孩去練職業運動嗎？」示意圖。（資料照）

2024/08/01 19:45

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎奧運正如火如荼進行，許多民眾紛紛熬夜守在螢幕前，為台灣隊加油，運動也成為時下最熱門話題。就有網友好奇發問，「有小孩的話，願意讓小孩去練職業運動嗎？」

一名網友在PTT發文表示，很多父母聽到小孩想當職業運動員，第一反應都會是強烈反對，並說「敢的話就打斷你的腿」之類的話，職業運動員中間要放棄學業去專注訓練，風險很大，「如果社會風氣是大家都不太願意讓自己家小孩去練運動，那台灣在奧運表現不好也是合理的事情吧？有小孩的話，願意讓小孩去練職業運動嗎？」

貼文曝光後，吸引許多網友討論，「很多父母也根本不管小孩要做啥，走體育還是相對好的」、「前提是小孩要真的練，不是逃避讀書。逃避讀書隨口說說的那種心態就免了」、「小孩真的熱愛可以廢寢忘食練才會鼓勵，否則上不了職業最後兩頭空」、「有在練的人比你以為的多，但運動風氣也比你以為的少」、「可以啊，但是學業成績要維持著」。

也有網友認為，「在台灣投資運動CP值低」、「高風險，低回報，除非像一些國家全程支持，否則要花不少錢，成功的機率又低。在台灣練體育，真的要有家底支持，否則還不如好好讀書當個社畜」、「體育課都拿來上數學課了，你覺得呢？」、「台灣用和北韓、中國、俄羅斯一樣的方式集中訓練少數精英，其他國家都是培育基層運動風氣，再從廣泛人才中找出選手」。

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