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土城社區大學創校了！「豆腐教授」也開課 秋季班招生滿滿優惠

慶祝創校，土城社大校長陳松柏在辦公室開心合影。（記者陳奕劭攝）

慶祝創校，土城社大校長陳松柏在辦公室開心合影。（記者陳奕劭攝）

2024/08/01 18:50

〔記者陳奕劭／新北報導〕土城人看過來！新北市土城社區大學今年7月創校，校本部在中正國中，目前秋季班對外招生中，民眾即日起到8月31日前報名一堂課程享學分95折、免報名費優惠，第二門課起學分費9折優惠。

慶祝創校，土城社大優惠大放送，民眾即日起到8月31日報名一門課程享學分95折、免報名費優惠，第二門課起學分費9折優惠，原住民、新住民等8折優惠，低收入戶資格、70歲以上長者享5折優惠。

新北市土城地區雖然人口不少，但長時間苦無社區大學進駐，樹林社區大學、三鶯社區大學曾在土城設立教學站，直到今年終於迎來社區大學。

土城社大開設多元課程，室內課有「咖啡文化與技藝之旅」、「學日語自助行」等課程，戶外課程有「探索土城」、「漫遊新北之美」、「低碳輕旅行」等課程，獨門課程有「豆腐教授」沈中元開設的「用幽默解封人生」，預期開課率達9成。

土城社大校長陳松柏說，土城大學是社會教育的延伸，期待社大成為在地民眾學習成長的重要據點，提升社區民眾知識技能，實踐「共創土城，社區共學」核心價值

新北市教育局說，今年上半年公開評選，委託財團法人草根影響力文教基金會承辦，正式成立土城社大，今年秋季班開始招生，歡迎市民報名。更多資訊可撥（02）2273-6818、2273-6819，或上官網查詢，網址：https://tuchengcc.org.tw/

新北市土城社區大學7月創校，校本部在中正國中。（記者陳奕劭攝）

新北市土城社區大學7月創校，校本部在中正國中。（記者陳奕劭攝）

土城社區大學校本部在新北市土城區中正國中，目前秋季班對外招生中。（記者陳奕劭攝）

土城社區大學校本部在新北市土城區中正國中，目前秋季班對外招生中。（記者陳奕劭攝）

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