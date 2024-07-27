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新北中和、新店、土城等處共894戶社宅 8/1起公告招租資訊

新北中和安邦青年社宅位於中和區連城路及安邦街交叉口，提供632戶社宅單元。（新北市城鄉局提供）

新北中和安邦青年社宅位於中和區連城路及安邦街交叉口，提供632戶社宅單元。（新北市城鄉局提供）

2024/07/27 12:55

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市多處社會住宅陸續興建、完工，市府城鄉發展局指出，今年下半年有中和安邦社會住宅632戶、新店民安社會住宅194戶，與容積獎勵回饋取得的五股、泰山、土城、新店區等4處社宅，總計894戶將在8月1日公告招租資訊。

城鄉局介紹，中和安邦社會住宅位於中和區連城路及安邦街交叉口，鄰近環狀線中和站、萬大樹林線LG06站，臨近各大型購物商場，共提供632戶社宅單元；基地內有身障日照中心、托幼、托老以及青年創客中心等多項公益設施。

城鄉局指出，新店民安社會住宅位於安民街三巷及安光公園旁，鄰近捷運安坑輕軌安康站，距高速公路安坑交流道僅5至10分鐘車程，周邊商店林立，生活機能完善，共提供194戶社宅單元；民安社會住宅有非營利幼兒園、店舖商業空間進駐，也融入了環境永續概念，留設開放空間退縮增加與鄰里住戶間的互動。

此外，城鄉局表示，容積獎勵回饋取得的4處社會住宅分別是五股芳洲社會住宅（23戶）、泰山信華社會住宅（14戶）、土城明德社會住宅（11戶）、新店斯馨社會住宅（20戶），都位在交通或生活機能便利的地點；上述共894戶社宅單元將由新北市住宅及都市更新中心公告及受理申請招租事宜，相關資訊8月1日公告於住都中心官方網站，可電洽（02）2957-1999。

城鄉局長黃國峰指出，市府已累積興辦1.1萬戶社宅，預計今年底及明年還會陸續推出多元取得社宅及三峽國光二期、泰山中山社宅共約1223戶；為確保社會住宅租金公平性，自今年起實施依所得租金分級制度，依據承租戶之負擔能力訂定不同租金等級，給予經濟、社會弱勢戶更多租金優惠，同時也實施家戶內有2名0至6歲子女一般戶抽籤加籤，增加青年家庭入住社宅的機會。

新北新店民安青年社宅位於安民街三巷及安光公園旁，提供194戶社宅單元。（新北市城鄉局提供）

新北新店民安青年社宅位於安民街三巷及安光公園旁，提供194戶社宅單元。（新北市城鄉局提供）

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