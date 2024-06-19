為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

土城看守所近10公頃議員爭取蓋小巨蛋 侯友宜：願建議中央

市議員林銘仁今（19）日質詢指出，看守所現地有7.8公頃，台北女子看守所現地2公頃，未來會搬遷到土城司法園區，這約10公頃的土地可以考慮建設小巨蛋。（記者黃子暘攝）

市議員林銘仁今（19）日質詢指出，看守所現地有7.8公頃，台北女子看守所現地2公頃，未來會搬遷到土城司法園區，這約10公頃的土地可以考慮建設小巨蛋。（記者黃子暘攝）

2024/06/19 12:13

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區因為是台北看守所的所在地而為人所知，市議員林銘仁今（19）日質詢指出，市府想要蓋小巨蛋、大巨蛋，看守所現地有7.8公頃，台北女子看守所現地2公頃，未來會搬遷到土城司法園區，這約10公頃的土地可以考慮建設小巨蛋，讓土城擺脫污名。市長侯友宜答詢表示，看守所土地是國有地，他願意向中央提出建議。

林銘仁指出，看守所關了很多「知名人士」，連帶使土城在全國「知名度」也不低，中央要將看守所遷建到司法園區，搬走後多出近10公頃的土地，他認為是不錯的小巨蛋選址，不僅面積廣闊，更大於台北小巨蛋的4.55公頃，要放新北大巨蛋也綽綽有餘，且距離未來的泰山板橋輕軌、捷運萬大中和樹林線車站僅約400多公尺，有利於未來的人潮疏散。

侯友宜表示，他個人認為空地做最大公園、綠地更好，國民運動中心也不錯，但土地是國有的，中央一定有自己的規劃，市府願意協助向中央提出意見。

另外，議員李宇翔詢問新北市身心障礙者運動權益議題，他認為新北市對於身心障礙者運動場所建設重視度不足，且在身障者單項運動的委員會僅有4個，相比台中市19個遠遠不足，市府2026年還要舉行全國身心障礙國民運動會，希望市府對身障者運動權益做出宣示。

侯友宜、體育局長洪玉玲說，身障朋友運動需考慮方便性、安全性，市府支持身障朋友運動權益，多元化、多挹注、運動場所供給普及化才是市府應有的態度，市府目前在板樹園區有手搖車體驗，另外在八里帆船碼頭、微風運河都有一系列提供身障朋友水上運動體驗項目，至於單項委員會，市府會好好增加，使身障朋友運動更加受到照顧。

議員卓冠廷則關心單項運動的委員會法人化，他說，台北市16年前就由議會通過附帶決議，推動單項委員會法人化，改制為協會，現在完成度已達98%，這是新北市跟台北市在全民體育制度面上最大的不同，希望市府跟進。

侯友宜答詢表示，不管是體育總會或是法人化，都有一些問題存在，未來是否能慢慢轉成法人化，會請體育局審慎評估，2個月內提交評估報告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
議員控新北小巨蛋選址不當 侯友宜：與地方溝通
2024/06/19 11:54

議員控新北小巨蛋選址不當 侯友宜：與地方溝通
最多捷運交會點在土城 侯友宜讚：未來發展無窮
2024/03/07 19:15

最多捷運交會點在土城 侯友宜讚：未來發展無窮

鳳山建設大加持 華鳳特區金築蓋好宅
新北小巨蛋公告招商 劉和然：最多2萬個座位
2024/03/25 11:14

新北小巨蛋公告招商 劉和然：最多2萬個座位
新北「小巨蛋」有譜？板橋第二運動場BOT招商
2024/03/20 11:49

新北「小巨蛋」有譜？板橋第二運動場BOT招商
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播