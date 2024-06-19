土城看守所近10公頃議員爭取蓋小巨蛋 侯友宜：願建議中央

市議員林銘仁今（19）日質詢指出，看守所現地有7.8公頃，台北女子看守所現地2公頃，未來會搬遷到土城司法園區，這約10公頃的土地可以考慮建設小巨蛋。（記者黃子暘攝）

2024/06/19 12:13

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區因為是台北看守所的所在地而為人所知，市議員林銘仁今（19）日質詢指出，市府想要蓋小巨蛋、大巨蛋，看守所現地有7.8公頃，台北女子看守所現地2公頃，未來會搬遷到土城司法園區，這約10公頃的土地可以考慮建設小巨蛋，讓土城擺脫污名。市長侯友宜答詢表示，看守所土地是國有地，他願意向中央提出建議。

林銘仁指出，看守所關了很多「知名人士」，連帶使土城在全國「知名度」也不低，中央要將看守所遷建到司法園區，搬走後多出近10公頃的土地，他認為是不錯的小巨蛋選址，不僅面積廣闊，更大於台北小巨蛋的4.55公頃，要放新北大巨蛋也綽綽有餘，且距離未來的泰山板橋輕軌、捷運萬大中和樹林線車站僅約400多公尺，有利於未來的人潮疏散。

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侯友宜表示，他個人認為空地做最大公園、綠地更好，國民運動中心也不錯，但土地是國有的，中央一定有自己的規劃，市府願意協助向中央提出意見。

另外，議員李宇翔詢問新北市身心障礙者運動權益議題，他認為新北市對於身心障礙者運動場所建設重視度不足，且在身障者單項運動的委員會僅有4個，相比台中市19個遠遠不足，市府2026年還要舉行全國身心障礙國民運動會，希望市府對身障者運動權益做出宣示。

侯友宜、體育局長洪玉玲說，身障朋友運動需考慮方便性、安全性，市府支持身障朋友運動權益，多元化、多挹注、運動場所供給普及化才是市府應有的態度，市府目前在板樹園區有手搖車體驗，另外在八里帆船碼頭、微風運河都有一系列提供身障朋友水上運動體驗項目，至於單項委員會，市府會好好增加，使身障朋友運動更加受到照顧。

議員卓冠廷則關心單項運動的委員會法人化，他說，台北市16年前就由議會通過附帶決議，推動單項委員會法人化，改制為協會，現在完成度已達98%，這是新北市跟台北市在全民體育制度面上最大的不同，希望市府跟進。

侯友宜答詢表示，不管是體育總會或是法人化，都有一些問題存在，未來是否能慢慢轉成法人化，會請體育局審慎評估，2個月內提交評估報告。

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