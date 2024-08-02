「國民黨 YOU TOO」！點名涉性騷爭議藍委 陳揮文批國民黨雙標

名嘴陳揮文。（圖擷取自YouTube ）

2024/08/02 17:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴陳揮文近日爆料，國民黨立委王鴻薇與台北市議員李明賢在節目上護航新竹市長高虹安，錄影結束後卻狂罵高虹安亂搞，直批王與李的雙面人行徑讓他覺得很噁心，被點名的藍營人物則駁斥。陳揮文今日再揭藍營雙標，被點名的則有藍委陳雪生、傅崐萁、鄭正鈐與羅智強等人。

總統府昨天公布新聘資政與國策顧問名單，前國安會秘書長邱義仁、前行政院長張俊雄、謝長廷、蘇貞昌、林全、前行政院副院長林信義、詩人吳晟、前總統府資政吳澧培等人入列資政名單，羅智強表示去年被「小英之友會」員工指控性騷擾的總統府前資政顏志發，竟然在昨日公布新聘資政27人之一，質疑賴清德對性平的態度為從零容忍變成全高升。

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陳揮文在臉書PO出1張圖，截圖為羅智強質疑賴清德新資政名單的新聞，圖上寫著曾陷入性騷擾爭議的3名藍營民代名字，分別為陳雪生、傅崐萁、鄭正鈐等人，圖片右下角則寫著「國民黨 YOU TOO」。

陳揮文在貼文中表示「任何政黨、政客，或社經地位相對比較低的媒體人、評論員、名嘴，有沒有雙標？不是誰說了算。社會自有XX。很抱歉，我就不OO了，週六週日，適合打電動追劇，謝謝。」

陳揮文臉書貼文。（圖擷取自 臉書）

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