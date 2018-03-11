2千人聲援廢核大遊行 公民團體：重啟核二與非核家園精神牴觸

311廢核遊行11日從凱道出發。（記者張嘉明攝）

2018-03-11 14:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕311廢核大遊行中午在凱達格蘭大道登場，今年共有逾2000人上街要求廢止核四，面對核電代價。綠色地公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，2025非核家園的精神是老舊核電廠不延役及和核四不啟用，核二的確卡在矛盾尷尬的時間點，但是過去老舊核電廠問題不斷，是否能撐完役期令人質疑，她呼籲，政府應將目前電力資訊、節能綠能的努力成果拿出來，否則重啟核二與非核家園精神牴觸。

311廢核大遊行由主婦聯盟環境保護基金會、綠色公民行動聯盟等22個團體發起，今天下午1點在凱達格蘭大道集結，下午2點從凱道出發，行經中山南路、青島西路、公園路、襄陽路、館前路、忠孝西路、重慶南路。下午3點遊行結束回到凱道後，還有林祥生、巴奈庫穗等歌手的音樂表演，活動直到下午5點結束。今年活動主舞台首次使用3000瓦的太陽能板供電，要告訴社會再生能源的可能性。

綠色地公民行動聯盟秘書長崔愫欣在遊行活動開始前提出此次遊行訴求，在核廢料部分，要求政府立即提出核廢三法具體立法時程與蘭嶼核廢料遷出機制；第二，儘速建立社會對話平台，讓全民討論核廢料何去何從，擬定核廢料處理的時程表。

在能源轉型方面，要求課徵能源稅，主張污染者付費、取消石化補貼，並且提升能源效率、電力管理，讓用電需求負成長；核電廢止及除役方面，要求核一、核二提前除役，以及盡速廢止核四，提出轉賣拆除評估方案，廠區後續規劃應擬訂民眾參與機制，交由當地居民討論決定。

崔愫欣說，2011年福島事件至今已經7年，時間讓世人淡忘核災的啟示，但她要呼籲社會必須開始認真面對使用核電的代價，不要再假裝視而不見，非核家園不代表核電夢魘結束，大眾必須了解台灣使用核電40年的代價，下一代才正要開始承擔40年來核電除役和核廢料處理的巨大成本，全民還需要共同監督。

崔愫欣也提醒，民進黨政府上台2年來，並未徹底落實2025非核家園目標，因為老舊核電廠除役和核安問題還須監督，核廢料選址也懸而未決，台灣在面臨能源轉型的挑戰時，仍會遭受來自傳統能源集團勢力的唱衰與反撲，盼政府能積極推出能源轉型方案。

日前原能會通過核二重啟申請審查案，崔愫欣也說，核二重啟前政府應將所有節能及綠能方案視為優先，重啟是最後選項，而不是當作便宜行事的優先選項，立院應做最後嚴格把關，不要草率通過。

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