南投文化保衛戰揭曉 二戰宿舍及防空壕免除被拆

行政院同意南投縣政府土地交換使用之計畫，竹山分局辦公大樓新建工程案中，二戰時期的防空壕解除被拆的危機。（記者謝介裕攝）

2018-02-27 16:16

〔記者謝介裕／南投報導〕卡在文資保存紛爭的南投縣警察局竹山分局辦公大樓新建工程案，今在中央來文同意縣府所提的土地交換使用計畫後，不但為新建案跨出一大步，也解除基地裡頭二戰時期的日治宿舍及防空壕被拆除的危機，令地方文史工作者振奮地表示，這真是一場文化覺醒的大勝利﹗

竹山警分局現有建物於88年921震災時嚴重受損，103年警方遂規畫改建，所須經費約1億8000多萬元，怎料，位於分局停車區的預定地，因存有二戰時期的宿舍及防空壕，在地方文史工作者發起搶救運動下，也意外引發一場文化保衛戰。

4年來，地方文史工作者透過意見討論、協調、陳抗等一連串的公民組織運動，導致該新建案動彈不得，最後與縣府達成易地興建的共識，惟新的預定地屬意竹山消防分隊附近的國有地，面積廣達3700多坪，除非中央首肯，不然，依舊無法解套，以致地方民眾得知行政院批准縣府土地交換使用計畫的公文後，個個開心不已。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷、竹山鎮民代表陳玉鈴等人激動表示，這代表日治宿舍及防空壕被拆的危機已解除，下一波將爭取登錄文化資產保存，進而為地方觀光發展帶來加分效果。

南投縣府財政處、警察局表示，依行政作業流程，後續將與中央就土地交換使用方式進行協商，目前有以地易地、有償與無償提供等3個腹案，因縣府財源有限，加上中興新村高等研究園區尚有四筆土地屬於縣府所有，因此縣府打算藉此與中央來場土地交換，也希望中央能幫忙幫到底，以利該案能早日發包動工。