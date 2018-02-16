武陵櫻花季開跑 首日遊客及車流順暢

武陵農場櫻花盛開，美景如畫。（雪霸國家公園管理處提供）

2018-02-16 17:00

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場櫻花季開跑！首日遊客及車流順暢，不少人大年初一上山賞櫻，直呼「好美」；另八仙山森林遊樂區因應春節到臨，初二至初四除提供免費巴士接駁遊客，並有原住民歌熱舞表演及童玩DIY等，春節上山呼吸芬多精、賞花走春，是健康好選擇。

武陵農場櫻花季從16日起至25日止，為期10天，每天限量6000人進場，其中1800人為住宿旅客，4200人為團客及一日遊旅客，豐原客運配合武陵農場櫻花季，並出動梨山到武陵農場的賞櫻專車載送旅客。豐原客運經羅乙棋表示，武陵農場櫻花季首日開跑，因是大年初一，可能很多人剛過完除夕，還來不及上山，今天遊客人數還好，預估初二人潮將持續增多。

武陵農場的櫻花以紅粉佳人、昭和櫻等粉紅花海，最為吸睛，另有緋寒櫻、霧社櫻及吉野櫻。武陵農場表示，目前場內櫻花已開約五成，首日遊客人數不算太多，預估本月23日週六，人潮才會大爆發。

除了武陵農場外，八仙山國家森林遊樂區也有櫻花，遊樂區配合春節假期，初二至初四（2/17-2/19）早上9點至下午5點，並提供免費接駁巴士，從豐原客運谷關站（明高溫泉養生會館對面）至八仙山收費站，遊客下車購票後即可搭乘園區內接駁車至八仙山遊客中心，凡持有八仙山國家森林遊樂區入園發票，還可於谷關立體停車場旁全家便利商店繳費折抵20元停車費優惠。

初四至初五（2/19-20）早上10點起11點45分，八仙山國家森林遊樂區在綠色走廊並有原住民族傳統舞蹈等表演及免費原住民童玩DIY活動。

武陵農場櫻花季首日，遊客不少，但預估本周六人數將大爆發。（雪霸國家公園管理處提供）

武陵農場櫻花已開五成，為山區染上一片粉紅。（雪霸國家公園管理處提供）