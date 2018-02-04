竹市208年長和宮補運法會 上萬人求平安

長和宮補運法會吸引上萬信眾求平安。（記者蔡彰盛攝）

2018-02-04 12:58

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕創建近280年的新竹市長和宮，上午舉辦歲末補運法會，寒風中報名參加補運的信徒將近萬人。主委楊金土說，補運原本就是台灣民俗信仰中常見的加強心理建設方法，又逢經濟景氣連年不好，讓參加補運法會的人潮更多。

一早來自各地的信徒就將北門大街擠得水洩不通，信徒將象徵補運、改運的供品福圓（龍眼乾）與紅棗紛紛準備齊全外，也在金紙上寫上全家人的姓名，希望媽祖保佑狗年亨通、事事吉祥如意。

楊金土說，歲末補運法會是長和宮辦理多年的宗教儀式，但這幾年報名參加人數年年激增一千多人，有信眾苦笑說，這除了代表對國家古蹟長和宮的神明庇佑鄉土有信心，也希望有拜有保庇，來年旺旺旺。

參加長和宮補運法會的香客們，多數都以祈求家人健康平安為第一，其次是祈求財運亨通、工作求職調薪順利，有人還帶著剛買的彩券來拜。楊金土表示，今年事前報名參加補運法會的信眾有近九千人，如果加上昨天臨時報名及利用假日前往上香祈福民眾，約有上萬人潮不畏寒風前往長和宮參拜。

昨天的補運法會除請來道姑誦經、主持祈安消災植福法會，會場還搭有「七星橋」，由道姑協助解厄，同時由「二將會」的執事人員，持百年歷史的「平安印」，為民眾在身上或攜帶衣物蓋上「平安印」。

除了補運法會，長和宮下午也舉辦冬令慈善救濟，美髮師義剪並發放上萬斤白米給弱勢機構、孤兒院、貧困家戶，同時致贈紅包給清寒學生。