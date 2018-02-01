學測英文爆爭議！ 網友函詢《時代雜誌》原作者...打臉大考中心

大學學測在27日結束。（資料照）

2018-02-01 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕107年大學學測在日前落幕，大考中心也已公布正確解答。而在英文試題中，其中一題閱讀測驗出現爭議，有網友直接詢問原始文章作者，作者的解答竟與大考中心相左。

本屆英文學測其中一篇閱讀測驗，在描述西尼羅病毒（West Nile virus）於2012年在美國肆虐的情形。底下45題則考該文章主旨為何，當中，答案（B）為談論西尼羅病毒與政府效率；（C）為談論西尼羅病毒的症狀與何種情況會使其大肆繁殖。

在考試結束後的解題記者會上，英語科老師李婕希已指出此提恐出現爭議，因為其題目問的是整篇的主旨，但老師認為，整篇閱讀下來，答案B、C都曾在文章二、三、四段中提及，認為這題可能較有爭議。大考中心後來公布的解答為C。

有網友昨日在PTT發文，認為該題目爭議性極高，因此直接去信給刊登在《時代雜誌》的原文作者華許（Bryan Walsh），不到一天便獲得回覆。

然而，作者的想法與大考中心相異，稱文章的主旨應是探討政府的應對情形，因此B較為適合，甚至以台灣瘧疾為例，指出天氣氣候變化固然會影響病毒傳播，但最終是歸結政府問題。

網友還提到，有鑑於大考中心在出題時，會刪減原文的長度、順序，因此有確認華許是針對考題判斷，而非以原文觀點答覆。該網友還說，不求大考中心將答案改為B，只希望能讓回答B、C的考生都得分。

網友紛紛留言大讚其求證精神，「推用心，很了不起」、「推~作者才是正確解答吧~ 」、「認真推，這種精神不推不行 」、「有求證精神，又有行動力，給推」。