台中社會局推長青學苑倍增計畫 烏日公所今年增開15至20班

2018-01-27 12:32

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要讓老人多活動多動腦，台中市社會局推「長青學苑倍增計畫」，今年預計開辦750班，而且更開放給了解基層的區公所籌辦， 烏日公所長青學苑過去只開兩班，今年預計增至15至20班，全區共16里，要讓每1里可有1至2班，且開辦老人喜歡的課程。

台中市的老人已達31萬，為達到7、2、1的目標，社會局全力推「長青學苑倍增計畫」，今年編列6300萬，目標是開辦750班，長期要達到1000班。

過去長青學苑開班，都是由社會局來開辦，但由於區公所接近基層，了解在地老人需求，因此社會局決定從今年起，將長青學苑的開辦事宜交由地方公所來辦理，而且社會局將會補助經費，讓公所有較充裕的經費，來辦理開班相關事宜。

烏日區目前人口數約7萬4千多人，老人約有8千多人，區長林峰輝表示，「多一班長青學苑，少一間安養機構」，抱持此一理念，公所今年針對長青學苑的課程，將開辦15至20班，希望每一里至少開1至2班，讓長者可以就近上課。

林峰輝表示，過去公所只開辦2班，而烏日區相當大，長者要到公所來上課實在太遠，但基於經費所限，也沒有能力開辦太多的班，只能交由較有能力的社區來自行開班。

林峰輝指出，今年社會局有補助，讓公所有能力來開班，因此將從3月份開始開班，而且增加15至20班，將開辦歌唱班、桌遊班、舞蹈班等，要讓老人家多動更有活力，健康快樂。