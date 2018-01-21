千人拔蘿蔔、尴尬了！ 縣長拔到小蘿蔔

千人拔蘿蔔活動。（記者顏宏駿攝）

2018-01-21 13:47

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣「湖埔社大」今天舉行「千人拔蘿蔔」活動，縣長魏明谷與眾人一起下田拔蘿蔔，不料拔出的超小根的迷你蘿蔔，現場尷尬萬分，主辦單位急中生智說，「這是完全不用肥料栽種，縣長拔出的是最健康、最有機的蘿蔔」。

這場活動以田園風光及鄉村產業結合，讓民眾藉由農業學習，體驗生活美學。主辦單位2個多月前在溪湖東螺溪旁承租近一公頃的土地，栽種上千條蘿蔔，今天開放民眾免費採收。

縣長魏明谷等人參與盛會為活動帶來高潮，他與民眾魚貫入場，下田就定位，主持人高喊「拔蘿蔔開始，5、4、3、2、1」，蘿蔔吃土甚深，有人費了九牛二虎之力，才把蘿蔔拔出，但縣長卻是輕而易舉就拔起，只見他手上的蘿蔔約小黃瓜大小，看著別人的大蘿蔔，現場顯得尷尬。

主持人趕緊圓場說，「縣長拔的是最健康，完全無毒的有機蘿蔔，這是最好吃，營養最集中的。」

魏明谷心情絲毫不受影響，他歡迎大家來彰化看風景，採果，享受田園樂趣。說著，說著，旁邊就遞來另一條大蘿蔔，化解尷尬。

魏明谷表示，這次成果博覽會有大師揮毫、藝文團體、文創商品，以及人文生態景觀等活動，兼具生態之美，內容相當豐富且富有活力，東螺溪是彰化唯一未被水泥化的排水系統，生態系完整，有水鳥、魚類，雖然有水草，但只要不妨礙水流即可，只要注意疏通，沿岸植樹綠化，又是一處綠意漾然的親水園區。他也期勉社區大學辦學認真，學員用心學習，辦學績效成果優良者，縣府會從優補助。

魏明谷拔到小蘿蔔，自己都想笑。（記者顏宏駿攝）