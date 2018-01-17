領先國際！高雄港降空污 明年1月船舶使用低硫燃油

2018-01-17 23:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大高雄港空污占高雄市3之1，環保局與高雄港攜手防制空污，除了增設空品監測站，將推動船舶使用低硫燃油，領先國際明年1月上路，每年減少硫氧化物6316公噸。

高雄市環保局統計，高雄104年PM2.5紅害日有288天，去年降至214天，環保局力拚108年減半，由於高雄港空污占全市的3分之1，環保局近來於港市平台會議，提出四大訴求，與高雄港達成共識。

依據國際MARPOL公約，109年1月起，船舶使用油料的含硫量不得超過0.5％，高雄港將搶先國際於明年1月起上路，國際航線於商港區域範圍切換為低硫燃油，原油品含硫量從3.5％降為0.5％。

環保局公告高雄港為低污染運具示範運行區，管制柴油車需取得A1至A3等級標章才能進入港區，經攔檢不合格者最高開罰6萬元，環局將待空污法修法通過，將高雄港改為空氣品質維護區，屆時禁止1、2期柴油車入港。

環保局說，以船舶排放量7752公噸換算，每年可減少硫氧化物6316公噸，進出高雄港現有1、2期柴油大客貨車6921輛，若全部汰換為最新的第5期柴油車，相較於102年數據，可減少氮氧化物5296公噸。

值得一提的是，高雄港已建置11座高壓岸電設備，其中，第4貨櫃中心及中鋼碼頭岸電設備均陸續啟用，港務公司除了將補助船舶碼頭岸電設備使用費，也將與台電公司協調優惠電價，並加速碼頭電力供應穩定，以降低航商成本。