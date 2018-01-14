憂收藏無人看顧不去安養院 捐給媽祖保管了心願

陳平和（左）捐出自己珍藏20年的玉觀音與雞血石等雕刻，由媽祖保管。（記者吳俊鋒攝）

2018-01-14 13:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南78歲老翁陳平和，20年前花費近百萬元，收藏玉觀音與雞血石等大型雕刻，原本要搬進安養院的他，由於這2件作品難以隨行，擔憂未來無人看顧，遲不肯入住，讓家屬頗為著急，請示神明後，決定捐給市定古蹟善化慶安宮，由媽祖保管，了卻心願，今天載運到廟裡，將在文物館公開展示。

陳平和捐給慶安宮的觀音雕刻，由漢白玉打造，高度108公分，廟方今天載運時，調派了4名壯丁才搬得動，估計有200公斤重，另一件則是「錦繡河山」的雞血石創作，體積也不小。

陳平和說，20年前購得玉觀音與雞血石的雕刻作品後，就放在家裡，未曾公開，由於他歲數已大，決定搬進安養院，但又不捨自己的珍藏無人看顧，何時入住，一直遲疑著。

在善化區公所協助聯繫下，慶安宮有意接手陳平和的珍藏品，但必須先向主祀的天上聖母請示，是否同意，他一擲筊，就獲得聖杯，神明應允，今天展開運送作業。

玉觀音與雞血石中午運抵，主委張志勝出面接待，廟方先安置在武聖殿前，將請道長進行相關的「淨化」儀式後，再移入文物館，開放參觀，陳平和強調，媽祖同意保管他20年的珍藏，終於可以放心住進安養院了。

慶安宮管委會總幹事魏素珍指出，除了玉觀音與雞血石之外，新市居民陳水融日前也將自己珍藏已久的檜木茶几捐給廟方，顯見信眾之虔誠。