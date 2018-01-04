落難鳳頭蒼鷹野放 馬賽國小師生不捨送別

被馬賽國小師生稱為「包大人」的鳳頭蒼鷹，今早在百名師生道別聲中，重回山林懷抱（記者張議晨攝）

2018-01-04 13:36

［記者張議晨／宜蘭報導］包大人再見！宜蘭縣蘇澳鎮馬賽國小，去年11月8日拾獲一隻誤入「教室」的鳳頭蒼鷹，因傷勢嚴重，被送往台灣猛禽研究會救傷中心急救，經兩個月照料後康復，今猛禽研究會及校方特別為牠送別，在百名師生歡送下，成功展翅翱翔，重回山林懷抱。

鳳頭蒼鷹在台灣為2級保育類動物，因腹羽豐厚就像包著尿布，便被馬賽國小師生取名為「包大人」。

猛禽研究會救傷中心主任王齡敏說，去年11月8日，包大人意外闖入3樓教室，隨後接到包大人時，牠年齡還未滿一歲，卻因受到猛烈撞擊，脊椎受傷嚴重，所幸藥物治療發揮效用，經兩個月細心照料，終於成功康復，能自主進食。

康復的「包大人」，今早在獸醫師及猛禽研究會陪同下，重返馬賽國小校園，超過百名師生在操場離情依依的為牠送別，保育人員拋飛後，「包大人」在道別聲中瞬間展翅，重回熟悉的天空翱翔。

台灣猛禽研究會祕書長張宏銘指出，鳳頭蒼鷹原生長在中低海拔山區或平地叢林，但隨都市化發展，野外棲地面積縮小，有鴿子、松鼠等獵物的都會公園，就時常可見其蹤影。

「這是最難得的一堂課！」馬賽國小校長盧聰賢說，生命教育需要從小培養，位在食物鏈最上層的猛禽意外落難，康復後重返自然環境，並翱翔天際，正是一種最棒的生命教育體驗。

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