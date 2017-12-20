保健》冬天「三九貼」加藥補保養身體 但這些人不宜

2017-12-20 12:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕天氣溫度變化劇烈，容易導致急性心肌梗塞發作而猝死，嘉義市中醫師劉淑清表示，天冷急凍是心血管疾病、氣喘、肺部疾病患者的夢靨，冬至將屆，國人有進補除體內寒氣習慣，如能適時以「三九貼」促進氣血循環保養身體，再加上選擇以八珍湯或十全大補湯為基礎，佐以燉雞肉或排骨，除補氣補血還有溫陽禦寒效果。

不過她強調，並不是人人都適合補性的食物，若服用不當，反而適得其反，例如孕婦、2歲以下兒童、皮膚創傷、潰瘍、感染、皮膚病、出血性疾病、嚴重心肝腎功能障礙者不宜。

劉淑清說，現代人因工作或生活習性的身體症狀是：緊張、熬夜、興奮、重口味、喜冷飲，而有口乾舌燥、失眠多夢、心煩氣躁的情形。或長期久待冷氣房又缺乏運動，造成外寒內熱或寒熱夾雜的體質，就不適合溫補的藥材，若是喝酒或吃全酒料理也容易脫水，務必補充足夠水分。

三九貼是一種中醫傳統穴位貼藥療法，劉淑清表示，三九天的算法是指冬至後的3個9天，今年冬至是12月22日，以此推算，今年三九天就是12月31日和明年的1月9日、1月18日。

傳統上認為，三九天是一年中最寒冷的時段，此時，人體陽氣內斂、陰氣最為旺盛、氣血運行緩慢，體質虛弱或陽氣不足的患者，容易氣血不暢、皮膚乾燥、毛孔閉塞、防禦功能和抵抗力也會大大降低，致使諸多疾病易侵犯人體。劉淑清說，在三九天進行穴位貼敷，以疏散風寒、溫補肺腎，達到疏通經絡、平衡陰陽、止咳平喘、調和臟腑、祛病、防病、養生、延年益壽的功效，冬補三九的目的，屬於冬病冬防。