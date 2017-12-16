醫病》中風手筋攣蜷曲如小叮噹 注射肉毒桿菌改善

2017-12-16 17:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名51歲男子2年前中風造成右側偏癱，經復健緩慢改善，但右手指仍蜷屈嚴重，猶如小叮噹緊握拳頭，難以扳開，手指掌長期濕黏有異味，手臂也僵硬難伸展，生活極不便，經健保給付施打肉毒桿菌治療後改善5成，手鬆開了便於清潔、穿脫衣服，也有助復健。

澄清醫院神內科醫師莊雯莉指出，患者因腦中風導致肢體偏癱，由於腦部運動神經元受損，可能伴隨肌肉痙攣僵硬，甚至關節僵硬變形，復健治療時必須強行將屈曲的關節拉開，造成復健困難、生活不方便，也讓患者自信心和復健意願大受影響。

肉毒桿菌治療肌肉痙攣僵硬，注射患部肌肉後，作用於神經、肌肉交接處的神經末稍，阻礙訊號傳遞，使肌肉無法收縮，放鬆痙攣僵硬的肌肉，可改善中風病患的肌肉張力、預防關節攣縮，效果約可維持3至6個月。

這名男患者在今年9月施打肉毒桿菌，5天後手指蜷曲放鬆，僵直手臂的活動度也改善，家人能清潔他的手掌，也能伸屈手臂方便穿衣，不再為了洗手、穿衣要扳開手指、扳直手臂而痛苦得哀哀叫，手部活動度增加也提升復健效果。

莊雯莉說，中風後的肢體肌肉痙攣僵硬，施打肉毒桿菌約7成患者可改善，但健保僅給付手部問題，手部筋攣為2、3級程度，且經復健半年以上可申請每年3次施打，但已關節變形者，療效不佳，並不適合。