醫病》冬季路跑不要硬撐 慎防心肌梗塞找上門

2017-12-01 12:58

［記者江志雄／宜蘭報導］歲末年終是路跑旺季，這段期間氣溫變化大，劇烈運動血管收縮，容易導致血管斑塊剝落或破裂，是心肌梗塞好發期，醫生提醒大家，若有胸口悶痛、喘不過氣、冒冷汗，應放緩步調，休息後還是不舒服，必須趕快就醫。

宜蘭縣一名40多歲男子，最近參加縣內路跑活動，途中有些不適，仍硬撐到完賽，賽後心臟疼痛難受，經友人協助，送到羅東博愛醫院就醫，被診斷出急性心肌梗塞，接受心導管氣球擴張術及支架置放術，經過住院休養逐漸康復，現已出院。

主治醫師許育誠說，這名當事人體態適中，非三高族群，也無心血管疾病家族病史，但5個月前才戒菸，他研判此次突發病況，可能與過往吸菸習慣有關，根據研究顯示，抽菸者是心血管疾病高風險族群，戒菸兩年後，心血管疾病發生率才能降到與一般人相近，呼籲老菸槍及早戒菸，避免心血管疾病找上門。

近幾年路跑風氣盛行「遍地開花」，許育誠說，秋、冬清晨最容易發生心肌梗塞，跑步過程中，適時補充水份，如果覺得不舒服，絕對不要逞強，心血管疾病患者，更要注意身體狀況。

連日來東北季風增強，變得濕冷，許育誠說，參加路跑、馬拉松的選手，應量力而為，不舒服就立即休息，不適症狀要是沒有改善，請儘速求診，作進一步檢查。