男抽搐昏倒自強號上 同車醫一路CPR搏死神

2017-12-19

疑心肌梗塞救不回 令人惋惜

〔記者陳彥廷／屏東報導〕70歲羅姓老翁昨從高雄搭台鐵自強號前往台東，列車行進中，老翁傳出微弱「救命」聲，隨即抽搐癱倒；醫師吳森也搭乘這班列車要去花蓮義診，見狀急忙為老翁進行10分鐘CPR，列車緊急停靠枋寮站，他仍在月台持續施救約5分鐘，直到救護員接手。可惜老翁經急救仍不治，令人惋惜。

變冷適度添衣防萬一

身為心肌梗塞過來人的吳森呼籲，天氣變化大，大家都應密切注意身體狀況，適度添加衣物，預防萬一。

設籍高雄的羅姓老翁，昨從高雄搭乘自強號列車到台東，他坐在第4車廂，列車開出屏東潮州站後，老翁發現身體不適，向隔壁女乘客求救，即開始抽搐、隨後癱倒；女乘客奔向後面車廂求援，坐在最後端第12車廂、要去花蓮義診的醫師吳森攔下求救的女乘客，詢問狀況後，馬上和另名志工林秀娟趕往第4車廂施救。

熱心女乘客 車廂奔跑呼救

吳森無奈地說，老翁疑因天氣冷致血管收縮，他穿越8個車廂到場時，以聽診器發現老翁已無呼吸心跳，他研判黃金時間內，仍有可能以CPR在鬼門關前搶人，當下就緊急進行CPR，按壓到列車進入枋寮站持續約10分鐘。

台鐵調度立即停靠枋寮站

依台鐵SOP，接獲乘客反映身體不適，會通報調度所，調度員會建議列車長停靠附近有大型醫療院所的車站，在最短時間內將患者送醫急救。

救護人員雖已到枋寮站月台等待，但列車門太小、無法送出擔架，眾人七手八腳才將老翁扛出，吳森仍在月台持續施救約5分鐘，待救護人員準備好才鬆手，列車因此耽擱了12分。老翁被送往枋寮醫院急救，近1個小時後不治。

吳森畢業於國防醫學院，年輕時曾幫親戚作保受牽連，妻子看到被查封的房子當場昏倒，一夕之間從優渥生活墜入貧窮，連他自己都因鬱卒到心肌梗塞而病倒。

吳森每兩週從高雄赴花蓮義

吳森擔任小兒、內科、中醫科醫師40多年，74歲的他仍每兩週定期從高雄到花蓮靜思精舍義診。他說，搭火車18年，這是第二度於列車上救援，第一次曾救回中風乘客，但此次到場時，老翁已無生命徵象，令人惋惜。