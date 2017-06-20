醫病》心臟病不只在冬天好發！夏季也要留意

2017-06-20 13:23

〔記者李容萍／桃園報導〕夏天除了要預防中暑，有高血壓或心血管疾病的民眾，如果發生胸悶胸痛、心跳快、呼吸喘、身體虛弱等情況，千萬不可掉以輕心；家住桃園市的45歲洪先生，疑似大熱天在戶外工作，引發心肌梗塞，緊急送往壢新醫院，經過支架放置手術等治療，已安然返回工作崗位。

洪先生6月7日在戶外工地施工，疑似因為正中午氣溫酷熱，突然感覺呼吸困難、身體直冒冷汗，原本以為是單純中暑，但是併發劇烈胸痛，經送醫急救進行心電圖檢查發現是心肌梗塞，心血管團隊把握90分鐘的黃金時間，將冠狀動脈的阻塞血塊抽除、放入支架、打通血管，洪先生術後復原良好。

壢新醫院心臟內科醫師劉冠良指出，心臟病好發於中壯年，別以為只有冬天才是心臟病好發的季節！心臟最適宜的氣溫是攝氏22到25度，氣溫太高或太低，都會讓人體交感神經亢奮，容易造成動脈血管的粥樣硬化斑塊破裂，進而引發心肌梗塞。

劉冠良提醒，台灣這波梅雨將進入尾聲，緊接著將轉為夏季高溫炎熱天氣，建議民眾應避免在大太陽下做劇烈運動或工作，評估自身狀況量力而為，並且注意補充水分，充分休息。夏天突發心血管疾病不一定有明顯徵兆，一旦出現胸悶、虛弱、呼吸急喘等症狀，就要多加留意，建議立即到醫院做檢查。

他提醒夏天氣溫升高，人體血管擴張，血流量比平時增加，心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，就可能出現冠狀動脈或腦血管堵塞，嚴重時導致心肌梗塞或腦中風外，脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭，不可不慎。