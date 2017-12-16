醫病》老潛水員食道癌第3期化療 進高壓氧艙竟除去病灶

鄭福耀認為自己靠著高壓氧抵抗癌症。（記者陳彥廷翻攝）

2017-12-16 00:24

〔記者陳彥廷／屏東報導〕67歲的屏東東港人鄭福耀至今仍有潛水習慣，身為台灣極早考取執照的潛水員，也是國內較早因潛水病接觸高壓氧艙的民眾，但當時連他都沒想過，在40年後，高壓氧竟助他清除3期末的食道癌，成國內罕見案例，主治醫師許義勇說，癌細胞極多屬「厭氧性」，高壓氧配合化療使用後，還未開刀就已找不到該病患的癌細胞病灶。

鄭福耀在民國60年代開始學習水肺潛水，現在仍有潛水習慣，但他去年底潛水後卻發現身體狀況每況愈下，除喉嚨極痛造成進食會吐、連水都無法吞外，體重掉了10幾公斤，經檢查在今年2月發現自己已是第3期末的食道癌，鄭福耀除安排化療和電療，也因潛水病全身酸痛，到東港地區唯一具高壓氧中心的東港安泰醫院就診，沒想到竟意外讓全身癌細胞逐漸消逝。

東港安泰醫院放射腫瘤科醫師許義勇指出，3期末的食道癌，一般5年存活率約4成，但該病患的病灶位於食道上段，難開刀更極易擴散，預後最差，一般都採化療加電療縮減病灶後再視情形開刀。

鄭福耀說，在首次化療後因潛水病也進行高壓氧治療，但在該次高壓氧治療後經正子掃描，卻發現癌細胞從2.71公分剩不到0.5公分，認為100%氧氣的高壓環境，吸入的氧能殺死癌胞，卻還要活化原本的好細胞。

「放射線透過氧氣，能夠『更有效』殺死癌細胞。」許義勇表示，癌細胞厭氧的比例很高，但仍得視腫瘤組織中的癌細胞組成狀況而定，他強調，癌症仍以放射線治療為主，高壓氧屬於「輔助使用」，且須經過多專科團隊的會診評估後才建議使用。

約在今年8月左右，鄭福耀經第3次正子掃描後，已無法找到癌細胞病灶，未來只要定期追蹤即可，許義勇說，國外確實有部分高壓氧與癌症治療手法的文獻，但在國內這類的個案仍屬非常罕見，目前正和病患討論發論文可能性；院方則因此案再添購高壓氧艙。

受不了化療痛苦的鄭福耀笑稱自己是「死馬當活馬醫！」，在首次高壓氧療程的第6天後就可進食固體，不管心裡或生裡都大為舒解痛苦及壓力，現在生活回復正常，已經又下水潛水，在潛伴和家人的鼓勵下，他也希望分享自己的親身經歷給廣大民眾。