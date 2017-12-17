冷氣團影響持續一週！ 今晨低溫下探11度

今天清晨中部以北及東北部低溫下探至12、13度，沿海及空曠地區有機會出現11度低溫，而南部及花東低溫也將降至15至17度，各地偏冷。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-17 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕在強烈大陸冷氣團影響下，氣溫將持續下降，今天清晨中部以北及東北部低溫下探至12、13度，沿海及空曠地區有機會出現11度低溫，而南部及花東低溫也將降至15至17度，各地偏冷，提醒民眾做好保暖禦寒的工作。

中央氣象局指出，白天在冷氣團籠罩下，北部、東北部高溫只有13至15度，整天感受都較為寒冷，至於其他地方除高屏仍有22至23度外，其餘的高溫則介於17到20度，普遍也都有偏涼的感覺；降雨部分，因水氣減少，迎風面的北部及東半部雲量雖多，不過降雨會較為局部、短暫，至於中南部則是多雲到晴的天氣，只有山區有零星降雨。

空氣品質部分，受強烈大陸冷氣團南下影響，可能挾帶輕微境外污染物影響台灣，北部地區預計受影響時間為16日深夜至17日清晨，中南部地區受影響時間為17日清晨至下午。16日晚間及17日北部地區為普通等級，局部時段可能達橘色提醒，馬祖、金門為橘色提醒；雲嘉南及高屏部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為懸浮微粒及細懸浮微粒。雲嘉南地區因風速增強緣故，局部地區將出現揚塵天氣，懸浮微粒濃度可能上升達到紅色警示（對所有族群不健康）。

另外氣象局提醒，在強烈東北風影響下，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖空曠地區及其鄰近海域易有9至11級強陣風，海面風浪亦大，海邊活動或海上作業請注意安全。

明天清晨強烈大陸冷氣團持續影響，天氣寒冷，台南以北及宜蘭低溫將下探11至13度，高屏及花東也只有14至15度；下週二強烈大陸冷氣團會稍微減弱，但因為水氣偏多，回溫的情形不明顯。下週三至下週五又有一波冷氣團南下，這波冷空氣較為偏乾，夜晚清晨各地氣溫偏低，下週六冷氣團減弱後氣溫回升。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 ~ 13 14 ~ 17 16 ~ 22 16 ~ 17

因水氣減少，迎風面的北部及東半部雲量雖多，不過降雨會較為局部、短暫，至於中南部則是多雲到晴的天氣，只有山區有零星降雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）