北屯捷運機廠重劃未與潭子整合 道路高低落差近2米

2017-12-08 18:17

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市北屯區與潭子區相鄰，捷運機廠計畫卻未在縣市合併後與潭子都市計畫整合，造成交界處出現多處斷路、斷橋，高低落差竟達近2公尺，另還出現許多畸零地問題待解決。市議員蕭隆澤今天在議會質詢時，要求市府盡速處理；都發局回應，未來將透過整併，把台中市整合成10個主要都市計畫區，大大減少不同都市計畫介面問題。

北屯捷運機廠重劃區位於潭子交界，前市長胡志強定案後，持續施工。蕭隆澤今天質詢時指出，捷運機廠重劃與潭子都市計畫在前朝胡志強市長時代未做整併，導致兩區銜接處出現多處斷路、斷橋，高低落差竟有近2公尺，排水溝先用磚塊堵住，根本無法正常銜接。

蕭隆澤說，這種建設一看就知道只為了捷運機廠發展，卻忽略鄰近地區，損人不利己。他說，縣市合併升格前，都市計畫都各自為政，誰也不理誰。縣、市交界處總是產生非常多的畸零地，對鄉親造成傷害。希望市府能盡快拿出對策，解決民怨。

都發局長王俊傑說，早期各區執行都市計畫，各區依各自的計畫執行，對於區外並未進行良好整合，市府為彌補過去的過失，未來將透過整併，希望把台中市整合成10個主要都市計畫區，將能大大減少不同都市計畫介面的問題。

他說，早期潭子是潭子都市計畫區，北屯是台中市的都市計畫區，彼此沒有整合。目前已規劃將豐原、潭子、大雅、神岡，整併為一個都市計畫區，讓區域範圍內的公共設施與道路系統，都是整體規劃而非片段。縣市交界處畸零地等處理，市府在區域計畫通過後，依循指導原則進行作為，透過整併改善整體問題。