哪些科系「畢業後年薪就破百萬」？網友分析這樣說

台灣低薪問題嚴重，有網友在論壇「mobile 01」發文詢問，究竟台灣哪種熱門科系是一畢業就業就年薪破百萬的？圖為示意照。（資料照 法新社）

2017-12-07 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕對剛畢業的年輕人而言，薪水光是應付生活，可能都有一定難度。有網友在論壇「mobile 01」發文詢問，若不包含家族就業和富二代，究竟台灣哪種熱門科系是一畢業就業就年薪破百萬的？引發熱議。

網友留言，電機碩士有機會一畢業就年薪破百，但要有賺錢的上市上櫃公司才有，再者則是醫科，「醫生，不管你是哪間學校，只要是醫學系畢業，有醫師執照，第一年菜鳥駐院醫生就差不多100萬」不過，也有網友指出「醫生要到主治醫生才有那種價碼，住院醫師好像跟一般勞工差不多，而且醫學系不好讀哦」、「菜鳥醫生年薪百萬？應該沒這回事」。

另外網友也說，「檢察官法官律師醫生跑船銀行都可能有」、「禮儀業嘛，只要你能克服心理障礙，薪資真的不賴」，或是航海相關科系「同事女兒航海系畢業，進入海運公司當二副，月薪超過10萬」，也有網友分享表示，土木系「需考上土木技師，同學為專任土木技師，為20家營造廠的簽證技師及一家甲級營造廠的專任技師，其中簽證部分每家年收6萬，20家為120萬，甲級營造年收40萬，故基本年收為160萬」。