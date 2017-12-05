連雪隧都沒有 蘇花改東澳隧道水霧設備曝光

2017-12-05 11:54

［記者張議晨／宜蘭報導］蘇花公路改善工程蘇澳到東澳段，預計明年春節前通車，其中，全長3.4公里的東澳隧道，設有全國首座「公路隧道水霧自動設備」，偵測火警後，該設備最遲5分鐘內就可展開滅火，蘇花改工程處今也首次釋出水霧系統運作情形，蘇花改工程處處長邵厚潔強調，蘇花改全線有5座隧道設有這套自動設備，消防救災水準堪稱全台各公路隧道最高。

東澳隧道為蘇花改蘇澳到東澳段最艱鉅工程，101年12月15日開工，期間曾碰每分鐘80公噸的湧水量，工程難度堪稱蘇澳到東澳段之最，土建工程歷經5年才完工。

目前東澳隧道正展開機電交控及消防系統測試，蘇花改工程處今也首度釋出「公路隧道水霧自動設備」運作畫面。

邵厚潔指出，公路隧道水霧自動設備，只要偵測到隧道發生火警後，即可由人員遠端啟動，單孔雙向隧道最慢3分鐘內可展開灑水、單孔雙向最遲則在5分鐘內展開滅火工作。

由於蘇花改為省道系統，並未如國道隧道設有專責消防警察，邵厚潔解釋，水霧目的不在滅火，主要是降低隧道溫度，讓消防人員可以安全靠近，且設備可連續灑水40分鐘，直到距隧道最近的消防分隊趕到為止。

「蘇花改絕對是最安全的一條路！」邵厚潔強調，水霧自動設備每5公尺就設1座噴頭，每座噴頭水霧涵蓋面積達7.8公尺，只要設備一起動，整座隧道都會涵蓋在水霧範圍內。