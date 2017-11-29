桃市低碳綠牆配LED燈 大飛機造型超吸睛

桃園市八德區瑞發里的八德空軍退員宿舍牆面，透過植栽搭配環保LED燈，排成飛機的輪廓，作為牆面的綠化景觀，兼具美觀與環保性。（記者魏瑾筠攝）

2017-11-29 19:54

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園市環保局為提倡低碳永續社區推出「低碳環保鄰里計畫」，每年提供鄰里申請最高50萬元補助金，今年共20個績優環保鄰里獲補助，其中獲選的八德區瑞發里利用回收寶特瓶種植植栽，將還未改造的圍牆進行綠化改造，營造植生綠牆，極具特色。

瑞發里長安照榮表示，里內一整面約百米長的八德空軍退員宿舍牆面，透過植栽搭配環保LED燈，排成飛機的輪廓，作為牆面的綠化景觀，兼具美觀與環保性。

安照榮說，牆面結合歷史與教育意義，透過有趣的綠化形式，讓枯燥乏味且斑駁單調的圍牆，變得生意盎然且活潑。

今天桃園市環保局舉辦聯合成果發表會，桃園市秘書長李憲明表示，從在地鄰里的營造成果中，可見在地特色與環保創意的充分展現，未來希望帶動更多社區一同響應減碳生活，而此次獲選的20個鄰里，預計年減碳量可達65120.72公斤，幾乎等同一個陽明運動公園的年減碳量。

桃園市環保局永續科表示，每年3月中至4月底由里長提出營運計畫，環保局會再派員評鑑，今年度申請已結束，呼籲有興趣的鄰里，明年可把握時間報名。

桃園市環保局指出，自去年開始推動「低碳永續家園認證」後，桃園市已在今年度市層級的評等認證中，從「銅級」晉升到最高等級的「銀級」；若就區層級，桃園13區中已有6個區取得銅級，加上今年八德區及楊梅區可順利取得銅級認證，預計共有8個區取得銅級認證，此外，桃園市還有345個里報名參與認證評等，其中有2個里取得最高等級的銀級認證，更有55個里取得了銅級認證。