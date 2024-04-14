竹縣永續農業生產合作社成立 盼搭起青農學習合作橋梁

新竹縣19名青年自發性成立「有限責任新竹縣永續農業生產合作社」，期發揮所長並整合資源和市場影響力，成為青農學習合作的平台。（新竹縣政府提供）

2024/04/14 13:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕在農業署和新竹縣政府的輔導支持下，新竹縣19名青年自發性成立「有限責任新竹縣永續農業生產合作社」，期發揮所長並整合資源和市場影響力，成為青農學習合作的平台；合作社未來將開辦培訓農業ESG課程，也會提供綠色農遊體驗和學校食農教育課程，激勵更多年輕人投身農業事業。

縣長楊文科表示，運用永續農業生產，是尋求生產效率與土地永續的最佳平衡，期許有志一同的青農成立農業生產合作社後，有助農業產業的創新思維，同時運用AI科技，讓在地農特產再加值，並攜手為2050年全球淨零排放目標共同努力。

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縣府農業處表示，新竹縣永續農業生產合作社由13名在地從事有機友善生產與產銷履歷的農友，以及6名從事農產品加工、休閒農業、地方創生工作的青年共同組成，成員包括理事主席陳珊宇、監事主席羅仕伃、理事涂旭帆、理事彭巧嫻、社員徐榮偉等皆為農業部百大青農的得主，彼此專長互補，不僅提供資源交流和市場影響力，以及產業六級化整合，也成為竹縣青農學習合作的平台。

新竹縣永續農業生產合作社表示，合作社由全體社員共同營運，未來將開辦培訓農業ESG課程，邀請專家和學者分享農業知識和永續經營模式。提供綠色農遊體驗，邀請遊客實際走入農場了解生產過程。也會進入新竹縣各國中小學進行食農教育課程，將永續農業的理念帶入到校園之中。

此外，透過合作社與農業部輔導電農政策的農民直營網路平台「大農網食材直供站」合作，致力於安全生產、健全產銷及環境永續，並改善傳統農業經營模式，朝向整合資訊系統、電商平台、行銷通路及品牌行銷的模式，直接服務消費者。

農業處說，為協助青年從農，縣府輔導青農透過各鄉鎮農會加入在地交流平台「新竹縣青農聯誼會」，截至今年3月底，已有357名會員，期待更多青農加入。

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