不滿凱擘終止代理 東森緯來發聲明抗議

2017-11-21 14:29

〔記者何世昌／台北報導〕富邦集團旗下有線系統商凱擘大寬頻身兼頻道代理商，目前代理東森家族、緯來家族及人間衛視等14頻道；但上週突宣布，明年起放棄代理業務。由於目前正值頻道商與有線系統商洽談下年度頻道授權費的換約期，凱擘此舉引起被代理的頻道業者不滿，東森及緯來發布聯合聲明表達譴責、抗議。

聲明批凱擘視履約誠信如無物

凱擘大寬頻本月16日傍晚發布聲明稿宣布，明年起放棄有線電視頻道代理商業務；並稱此舉可打破系統商兼代理商捆綁銷收及頻道搭售聯賣的現況，有助健全市場、促使頻道商積極提升節目品質。凱擘受訪表示，已告知頻道商，明年不再代理。

但事隔一週，東森及緯來發布聲明，批評富邦集團及凱擘未經知會所有被代理的頻道（包括東森、緯來所屬頻道），片面宣布明年起終止代理業務；甚至利用其寡占優勢，逕宣布將為新年度的頻道授權建立新規則，是將履行契約的誠信及自由巿場的商業協商機視為無物，對於富邦集團及凱擘無視合作誠信，及濫用市場地位的不當作為，表達最嚴正的譴責及抗議。

聲明稿直指，有線電視市場的頻道代理商不斷遭受責難檢討的主因是，代理商同時是多系統經營者（如富邦集團的凱擘及台固媒體旗下擁有19家系統台，在有線電視市場的占有率高達35％），挾其上下游整合的平台優勢，操控了頻道的上下架權力。同時，也掌握頻道的定價權及授權費的分配權，讓消費者支付的收視費，多歸屬系統經營者及系統台；電視台僅分配到極少的收視費，無助提升節目品質。

質疑恐向頻道索要更多利益

聲明表示，若富邦集團的凱擘宣布放棄代理商，能讓頻道商議約更平等，也讓消費者支付的收視費，有更大比例用於優質內容的産製，自當全力支持。但事實絕非如此，財團勢力及寡占市場的優勢不變，操控頻道上下架權力與掌握市場的力量未有絲毫改變。

聲明擔憂，凱擘片面宣布的「市場新規則」，恐向頻道索要更多的利益，而頻道業者為維持在有線電視平台的上架權及消費者熟悉的頻道位置，只能接受該19家系統台及更多跟進的系統台予取予求、宰割的命運。可預見的是，更高的收視費進了財團及市場寡占者的口袋，而真正可讓頻道用於優質內容産製的經費愈來愈少。

聲明指出，頻道業者的大聲疾呼或許是螳臂檔車，絲毫無法撼動財團及市場壟斷者，對於有線電視市場的操控力量，但為了捍衛頻道的基本生存權利，也讓消費者支付的收視費更合理的回歸優質內容製作，會為一個「真正公平合理的市場機制及秩序」持續努力，絶不輕言妥協。

這波有線電視頻道代理風暴愈滾愈大。繼凱擘放棄頻道代理之後，無獨有偶，台灣寬頻（TBC）也決定明年不再委託年代集團董事長練台生的佳訊公司代理頻道。