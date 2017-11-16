前3季保特瓶回收破萬噸 中市議員促市府少用瓶裝水

2017-11-16 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕市面瓶裝水百百款，台中市議員王立任今天在議會說，水質與源頭是否廣告所言，攸關食安，衛生局應加強檢驗，而且台中前3季保特瓶回收量就高達1萬0422公噸，數量驚人，要求市府從減量、重覆使用著手。

王立任質疑，市面上的瓶裝水分成礦泉水、純水、鹼性離子水等等，一直標榜來自清淨水源的水質，但各品項並沒有檢測標準，背後的真相攸關食品安全，衛生局應加強檢驗，並建議制定礦物質含量達一定標準，才可以稱作礦泉水。

他又說，後續空瓶很少重複使用，處理也是一大難題，全市1至9月保特瓶回收量就高達1萬0422公噸，而未回收的量更遠遠超過這些，對環境造成嚴重污染。日本的保育動物西表山貓就因保特空瓶太多，威脅生長環境，幼貓生存不易。

王立任說，市府應該在公眾地區廣設飲水機，並且在會議或活動中盡量少用瓶裝水，以達成減量的成效，並加強宣導重覆使用及增加保特瓶回收率，減少形成垃圾處理的惡夢，降低對環境造成傷害。

衛生局長呂宗學回應，可與專家研議，建議中央訂定瓶裝水標準；環保局長白智榮則說，持續推動保特瓶減量、回收、再利用，市府7月起帶頭落實減少一次性使用的物品，每月輔助3000元給個體業者加強回收，也希望廣設資源回收站。